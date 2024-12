Eleição Flamengo: Gávea vive últimos dias de campanhas

Os sócios rubro-negros definirão na segunda-feira (9), na Gávea, o novo presidente para o próximo triênio. Nos dias que antecedem a eleição do Flamengo, a sede social do clube vive intensamente as campanhas dos candidatos. Três nomes concorrem ao cargo: Luiz Eduardo Baptista (BAP), Maurício Gomes de Mattos e Rodrigo Dunshee.

Na tarde desta quinta-feira, apoiadores de BAP e Dunshee entregaram panfletos e santinhos dos candidatos na porta do clube, além de tremular as bandeiras. Já na parte interna, outros adeptos debatiam o tema. Na parte da piscina, por exemplo, há pontos de distribuição de panfletos de cada candidato. Esse, aliás, é um local tradicional para tratar do assunto.

Rodolfo Landim comandou o Flamengo durante seis anos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Após seis anos como mandatário do Rubro-Negro, Rodolfo Landim deixará a presidência do clube. O atual gestor prestou apoio a Rodrigo Dunshee, Vice-Presidente Jurídico e Geral do time carioca durante a gestão.

Candidato na eleição Flamengo, Dunshee participa de evento

Durante a tarde, Rodrigo Dunshee esteve no auditório da Gávea para participar da cerimônia da renovação de contrato da ginasta Rebeca Andrade, que fez história nos Jogos Olímpicos de Paris. Além dele, Reinaldo Belloti, CEO do clube e Deborah Frochtengarten, Vice-Presidente de Esportes Olímpicos, compareceram à cerimônia.

