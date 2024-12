A Fifa definiu, na tarde desta quinta-feira (5), os grupos do Mundial de Clubes 2025. Mas, um dos adversários do Flamengo, o León, do México, se encontra em um cenário incerto. Afinal, o time mexicano não tem presença confirmada na competição por conta de uma questão de regulamentação.

continua após a publicidade

➡️ Mundial de Clubes 2025: veja como ficou o grupo do Flamengo

O imbróglio é que o Léon tem o mesmo dono do Pachuca, do México, que também está classificado para o Mundial. Assim, segundo uma das regras da competição, é proibido que haja um mesmo time do mesmo grupo/dono.

Antes do início do sorteio dos grupos do Mundial, em Miami, Martínez Patiño, dono dos dois clubes mexicanos, mostrou otimismo ao abordar o assunto.

continua após a publicidade

- Estivemos falando com o secretário-geral e o presidente da Fifa. Teremos mais uma reunião depois do sorteio. Estão nos escutando, que é o mais importante. E estamos muito otimistas de resolver essa situação. Temos que esperar depois do sorteio para ter uma solução, para fim de dezembro ou começo de janeiro - disse Martínez Patiño.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Nas próximas semanas, a Fifa definirá se haverá ou não uma exceção, permitindo que as duas equipes disputem o Mundial. Caso a entidade não aprove e um dos times sejam retirados da competição, não há um caminho natural para quem ficaria com a vaga. A tendência, entretanto, é que fique com outro time da confederação das Américas Central e do Norte.

continua após a publicidade

Logo do Mundial de Clubes (Foto: Divulgação/FIFA)

Clube da Costa Rica está de olho na vaga

Enquanto o León e o Pachuca buscam resolver essa situação, o Alajuelense, da Costa Rica, busca convencer a Fifa a participar do Mundial de Clubes, alegando que é o atual bicampeão da América Central.