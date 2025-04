Flamengo x Juventude: Bruno Henrique joga hoje?

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi indiciado pela Polícia Federal, por supostamente ter forçado um cartão amarelo em partida contra o Santos em 2023 para beneficar cerca de 10 apostadores, entre eles, seus familiares. No entanto, o Flamengo entra em campo contra o Juventude, nesta quarta-feira (16), pela quarta rodada do Brasileirão, no Maracanã.

Apesar da denúncia da PF, o atacante estará à disposição da comissão técnica de Filipe Luís para o duelo pelo campeonato nacional. Bruno Henrique foi titular na última partida, contra o Grêmio, e deve voltar a campo nesta quarta.

Depois da divulgação do inquérito, o Flamengo se pronunciou sobre o caso e revelou não ter sido informado por autoridades públicas sobre o processo. Dessa forma, o clube decidiu não afastar o atleta, que segue realizando as atividades normalmente.

Veja o comunicado do Flamengo

O Flamengo não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique.

O Clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o estado democrático de direito.

Entenda o caso

Investigadores encontraram no celular do irmão de Bruno Henrique, Wander Nunes Pinto Júnior, troca de mensagens que comprometeriam o atleta, o colocando diretamente ligado ao suposto esquema de apostas. O rubro-negro foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva.

As investigações começaram em agosto do ano passado. O jogo entre Flamengo e Santos foi pela 31ª primeira rodada do Brasileirão, em Brasília, no dia 1° de novembro de 2023. No total, quase quatro mil mensagens no Whatsapp de Bruno Henrique foram analisadas. Muitas delas, aliás, teriam sido apagadas.

Além dos três familiares de Bruno Henrique, outras seis pessoas (apostadores) também estão envolvidas. São eles: Claudinei Vitor Mosquete Bassan, Rafaela Cristina Elias Bassan, Henrique Mosquete do Nascimento, Andryl Sales Nascimento dos Reis, Max Evangelista Amorim e Douglas Ribeiro Pina Barcelos.

Provável escalação

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Michael e Bruno Henrique.

Flamengo e Juventude se enfrentam na noite desta quarta-feira (16), pela quarta rodada do Brasileirão. No Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), a bola rola às 21h30 (de Brasília). O Rubro-Negro, que está invicto no Brasileirão, vem de vitória por 2 a 0 contra o Grêmio.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X JUVENTUDE

4ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto) e Premiere (streaming);

Bruno Henrique, jogador do Flamengo, durante partida contra o Bragantino, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro A 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

