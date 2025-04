Bruno Henrique se declarou inocente em entrevista após título; relembre

Indiciado pela Polícia Federal (PF) por uma suposta manipulação de cartão amarelo, o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, já se posicionou publicamente sobre o caso no fim de 2024 e defendeu sua inocência. A fala aconteceu em novembro após o título rubro-negro na Copa Do Brasil diante do Atlético Mineiro, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Naquela ocasião, após levantar a taça, Bruno Henrique foi entrevistado por jornalistas na saída do estádio e reforçou sua inocência ou citar que foi pego de surpresa e de forma "agressiva", em suas palavras, pelo anúncio das investigações da PF.

- Recebi (a notícia da acusação) de uma forma agressiva. Não esperava da forma que foi. Mas acredito na justiça lá de cima. Deus sempre esteve comigo. Minha vida e a minha trajetória, desde que comecei a jogar futebol, nunca foi fácil. Mas Deus sempre esteve comigo. Estou tranquilo em relação a isso, junto com meus advogados, empresários e pessoas que estão nessa batalha comigo. Peço que a justiça seja feita. Separar o fora de campo de dentro de campo. - disse após a decisão.

Bruno Henrique deu declaração após título com o Atlético-MG. (Foto: Reprodução/Fla TV)

O jogador seguiu afirmando que sempre viveu uma vida humilde e que sempre respeitou todos em sua carreira como atleta de futebol.

Como falei agora, tenho uma pessoa que consegue me ajudar mentalmente. Porque da forma que foi não é fácil. Sempre tive uma vida difícil. Nunca foi fácil para mim. Cheguei com muita humildade e respeitando todo mundo e assim vai ser daqui para frente até quando eu parar de jogar. Só tenho que agradecer a Deus pela minha vida e da minha família. Estou muito feliz pelo título - comentou Bruno Henrique ao SporTV. Na sequência, cravou a inocência:

- Sim (afirma ser inocente).

Bruno Henrique também foi alvo de um processo de investigação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em caso que foi arquivado até então. A defesa do jogador alegou que as acusações não tinham fundamento pelo fato do atleta ter tomado o cartão amarelo já no fim do jogo contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023.

- Chamaria a atenção a frieza da qual o atleta teria que dispor para aguardar os acréscimos do segundo tempo para perpetrar a ilegalidade pretendida, inclusive correndo o risco de que a partida fosse encerrada antes de ter consumado o ato - disse a defesa.

PF investiga celular de Bruno Henrique

Entre ações tomadas pela PF na investigação contra o jogador está a apreensão do celular do irmão do atacante. Investigadores encontraram no celular de Wander Nunes Pinto Júnior troca de mensagens que comprometeriam o atleta, o colocando diretamente ligado ao suposto esquema de apostas. O rubro-negro foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva.

Wander Nunes Pinto Júnior, Ludymilla Araújo Lima (esposa de Wander) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima de Bruno Henrique) também foram indiciados. Os três fizeram apostas.

Bruno Henrique ainda não se manifestou

Após a divulgação da notícia do inquérito desta terça-feira (15), a assessoria do jogador garantiu que o mesmo não irá se posicionar. O Flamengo lançou nota oficial no fim do dia dizendo que não foi comunicado por qualquer autoridade pública sobre o indiciamento e diz ter ficado sabendo pela imprensa. Veja a nota na íntegra:

"O Flamengo não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique.

O Clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o estado democrático de direito."