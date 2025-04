PF indicia Bruno Henrique, do Flamengo: veja lance que ocasionou o cartão amarelo

A Polícia Federal inidiciou Bruno Henrique, do Flamengo, por supostamente ter forçado um cartão amarelo. A advertência foi na partida contra o Santos em 2023. Na ocasião, o atacante recebeu a advertência após cometer falta nos acréscimos do segundo tempo. Posteriormente, por reclamação, ele recebeu o vermelho. O Lance! relembra a jogada para você.

A partida contra o Santos, pela 31ª rodada do Brasileirão de 2023, foi em Brasília, no Estádio Mané Garrincha. Brigando pelo título na ocasião, a equipe de Tite sofreu a virada já nos minutos finais, com gol de Joaquim. Nos acréscimos da segunda etapa, Soteldo acertou uma caneta em Bruno, e o árbitro da partida, Rafael Rodrigo Klein, marcou falta do camisa 27 no lance, por tentar acertar o oponente. Além da infração, o jogador recebeu cartão amarelo, não gostou da decisão e esbravejou com Klein, que o expulsou.

Na súmula, Rafael Klein registrou a ação de Bruno Henrique como temerária, afirmando que o atacante tentou golpear o venezuelano na disputa da bola.

Confira o lance!

Entenda o cenário

Investigadores encontraram no celular do irmão de Bruno Henrique, Wander Nunes Pinto Júnior, troca de mensagens que comprometeriam o atleta, o colocando diretamente ligado ao suposto esquema de apostas. O rubro-negro foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva.

Wander Nunes Pinto Júnior, Ludymilla Araújo Lima (esposa de Wander) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima de Bruno Henrique) também foram indiciados. Os três fizeram apostas.

Wander Nunes Pinto Junior (Irmão) – Apostou R$ 380,86 e teve um retorno de R$ 1.180,67 (jogo contra o Santos) Ludymilla Araújo Lima (Cunhada) – Ludymilla realizou a aposta em duas plataformas. Na primeira apostou R$380,86 e teve um retorno de R$ 1.180,67. Na segunda casa de apostas colocou e R$500,00 e teve um retorno de e R$ 1.425,00 (jogo contra o Santos). Poliana Ester Nunes Cardoso (Prima) – Apostou R$ 380,86 e teve retorno de R$ 1.180,67 (jogo contra o Santos).

Veja trecho de conversa entre Bruno Henrique e seu irmão

No dia 29 de agosto, Bruno Henrique e Wander trocaram mensagens. O irmão do jogador o perguntou se ele estava pendurado (com dois cartões amarelos) no Brasileirão. Veja o trecho da conversa revelado pelo "Metrópoles".

“O tio você está com 2 cartão no brasileiro?”

"Sim", respondeu Bruno Henrique

Wander: “Quando [o] pessoal mandar tomar o 3 liga nós hein kkkk”

Bruno Henrique: “Contra o Santos”.

Wander: “Daqui quantas semanas?”

Bruno Henrique: “Olha aí no Google”

Wander: “29 de outubro”, “Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão kkkkkk”

Bruno Henrique: “Não vou reclamar”, “Só se eu entrar forte em alguém”

Wander: “Boua já vou guardar o dinheiro investimento com sucesso”

Na véspera da partida contra o Santos, Bruno Henrique ligou para o seu irmão para confirmar o cartão amarelo.

Bruno Henrique durante partida pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Quando começaram as investigações

As investigações começaram em agosto do ano passado. O jogo entre Flamengo e Santos foi pela 31ª primeira rodada do Brasileirão, em Brasília, no dia 1° de novembro de 2023. No total, quase quatro mil mensagens no Whatsapp de Bruno Henrique foram analisadas. Muitas delas, aliás, teriam sido apagadas.

Além dos três familiares de Bruno Henrique, outras seis pessoas (apostadores) também estão envolvidas. São eles: Claudinei Vitor Mosquete Bassan, Rafaela Cristina Elias Bassan, Henrique Mosquete do Nascimento, Andryl Sales Nascimento dos Reis, Max Evangelista Amorim e Douglas Ribeiro Pina Barcelos.

Em novembro do ano passado, mais de 50 policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vespasiano (MG), Lagoa Santa (MG) e Ribeirão das Neves (MG). O Ninhho do Urubu e a casa de Bruno Henrique foram dois desses endereços. O atacante teve o seu celular apreendido.

Próximo passo

Agora, o relatório da Polícia Federal será analisado Ministério Público do Distrito Federal. Assim, o órgão decidirá o oferecimento da denúncia ou não.

Bruno Henrique ainda não se manifestou

Após a divulgação da notícia, a assessoria do jogador garantiu que o mesmo não irá se posicionar.

