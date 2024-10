Flamengo vive dilema antes de confronto direto pelo Brasileirão

Filipe Luís, técnico do Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Filipe Luís tem dilema a solucionar antes do próximo compromisso do Flamengo. A equipe encara o Internacional na próxima quarta-feira (30), no Beira-Rio, em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. O confronto coloca frente a frente o quarto e o quinto colocados da competição e é fundamental na luta por vaga no G-4. No entanto, o Rubro-Negro vive a expectativa da final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, que tem início no próximo domingo (3).

Assim, será necessário avaliar as prioridades do clube neste reta final de temporada. Obviamente, o mata-mata nacional se tornou o torneio mais importante para o Fla, já que é a chance mais próxima de título neste ano. Contudo, se manter entre os quatro primeiros colocados pode ser importantíssimo para a equipe ao final de 2024.

De olho em 2025

No cenário mais otimista, o Flamengo garantiria vaga na fase de grupos da Libertadores com a conquista da Copa do Brasil. Por outro lado, caso os planos do clube sejam frustrados pelo Atlético-MG, o Brasileirão será a única opção restante para que o Rubro-Negro se classificar à competição continental no próximo ano - pelo menos sem precisar passar pelas fases eliminatórias.

Desta maneira, o duelo com o Internacional acontece em momento incômodo. Sem perder desde 18 de agosto o adversário vem de 11 rodadas de invencibilidade. Mais que isso, o Colorado tem a chance de roubar a quarta colocação do Fla, já está apenas dois pontos atrás. Assim, a partida ganha credenciais de um confronto direto por lugar no G-4.

Por isso, é difícil imaginar que Filipe Luís possa se dar o luxo de poupar jogadores diante do Inter. Ao mesmo tempo, o risco de perder alguma peça importante a dias da partida mais importante do ano para o Rubro-Negro até aqui sempre é preocupante, ainda mais em uma temporada que o clube sofre com lesões e desgaste de jogadores.

Flamengo e Internacional se enfrentam na próxima quarta-feira (30), em partida que encerra oficialmente o primeiro turno do Brasileirão. Com 56 pontos, o Fla visita o Beira-Rio para tentar frear a arrancada do Colorado, que tem 54 e mira uma vaga entre os quatro primeiros.

