Filipe Luís, técnico do Flamengo, em partida contra o Juventude, no Maracanã, pelo Brasileirão. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 27/10/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro

O Flamengo venceu o Juventude por 4 a 2, neste sábado (26), pela 31ª rodada do Brasileirão. Com gols de Michael, Gabigol, Arrascaeta e Gonzalo Plata, o Rubro-Negro conquistou os três pontos para se manter no G4 por mais uma rodada. Apesar de um primeiro tempo de poucos gols, o resultado traduziu o que foi a equipe de Filipe Luís durante a partida: um time ofensivo incansável.

▶️ Internautas criticam decisão da arbitragem em Flamengo x Juventude: ‘Abre o olho CBF’

▶️ Michael exalta atuação do Flamengo, mas ressalta: ‘A vitória esconde erros’

Quando assumiu o Flamengo há cerca de um mês, o ex-jogador não escondeu como é o seu estilo de jogo à beira do gramado.

– Meu modelo de jogo é um modelo de muito ataque. Já falei algumas vezes que às vezes eu peco por não ter medo, por atacar demais. Esse time já está bem treinado, já tem uma estabilidade, uma organização defensiva muito boa, e claro que eu vou tentar colocar a minha ideia em prática, que é diferente, para que a gente possa ver o time atacando do jeito que eu quero.

E o treinador não mentiu. Desde a primeira partida, contra o Corinthians, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, já foi possível ver a diferença de postura da equipe, que passou a ser mais ofensiva e criar mais oportunidades. Apesar de um placar magro, por 1 a 0, o time finalizou 19 vezes, com sete chutes no gol, manteve a posse de bola e trocou quase 500 passes.

O que se viu contra o Juventude foi uma uma eficiência maior na finalização para estufar as redes. A quantidade de chances criadas se manteve, e o Flamengo finalizou 20 vezes contra o Jaconero. Com mais de 70% de posse de bola e cerca de 600 passes trocados na partida, o Rubro-Negro foi soberano e manteve a intensidade ofensiva do início ao fim.

Filipe Luís, técnico do Flamengo, em partida contra o Juventude, pelo Brasileirão. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Desde que Filipe Luís assumiu a equipe, o Rubro-Negro tem três vitórias, uma derrota e um empate, e se tornou o time da Série A com mais chances claras de gol e mais finalizações. São cerca de 15 grandes chances por partida.

Mesmo com os desfalques importantes no setor ofensivo, como Pedro, Luiz Henrique e Cebolinha, o treinador potencializou o setor com as peças que tem em mãos e recuperou a confiança de jogadores que podem fazer a diferença nessa reta final de temporada. Entre eles, Gabigol.

Em coletiva de imprensa em seu anúncio, Filipe Luís prometeu que faria o possível para fazer o camisa 99 voltar ao seu melhor nível. E cumpriu. Gabigol tem sido o titular da equipe nas últimas partidas, recuperando os minutos, e voltou a marcar com a camisa rubro-negra contra o Juventude depois de quatro meses. A última vez havia sido contra o Vasco, na goleada de 6 a 1, em junho.

Após a partida, Michael falou da importância de ter o ex-jogador como treinador e exaltou o trabalho feito pelo ex-companheiro.

– A maioria do grupo já sabia que ele ia ser treinador, sabe? Pela leitura de jogo que ele tinha, diferente. Já sabia que ele poderia um dia vir a treinar. E aqui todo mundo quer ganhar. O Filipe, como atleta, ele foi vitorioso em tudo. Mas, ele quer agora como treinador. E isso é bom, porque ele vai motivar e vai incentivar a gente também a querer sempre estar ganhando. Não é fácil, não é fácil estar sempre todos os anos disputando títulos, ganhando títulos e sempre se mantendo lá em cima. Você não vê isso por muitos times, de sempre estar querendo ganhar e sempre estar disputando coisas grandes. Espero que ele possa fazer um trabalho maravilhoso e que a gente possa tentar ajudar ele da melhor maneira.

O Flamengo volta a campo pelo Brasileirão na próxima quarta-feira (30), contra o Internacional, em partida atrasada válida pela 17ª rodada. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Beira-Rio. Em seguida, enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, na semana seguinte, às 21h.