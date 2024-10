Filipe Luís na partida contra o Juventude, no Maracanã, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 15:48 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o Juventude por 4 a 2, neste sábado (26), pela 31ª rodada do Brasileirão. Com gols de Michael, Gabigol, Arrascaeta e Gonzalo Plata, o Rubro-Negro conquistou os três pontos para se manter no G4 por mais uma rodada. Após a partida, Filipe Luís falou sobre a atuação de Ayrton Lucas entre os titulares e pediu apoio ao jogador.

Com a lesão de Alex Sandro, o camisa 6 voltou ao time titular. O treinador analisou a partida do lateral e pediu para que a torcida apoie o jogador.

– Elogio o Ayrton hoje de novo, para mim fez um grande jogo. Errou alguns passes, normal. Tomou algumas decisões erradas com a bola, normal. O que me incomoda um pouco é que temos um jogador que estava na seleção, que pode estar numa pré-lista, que foi convocado recentemente, que tem um futuro tremendo, que é um patrimônio do clube. E nós mesmos, da torcida, colocamos em xeque um patrimônio que está aqui. Um jogador que nos deu uma Libertadores, que nos ajudou a dar uma Libertadores, que foi crucial quando eu me machuquei, ele entrou e foi crucial naquela final. Apoiem o Ayrton Lucas porque ele é muito importante para a gente. Com a confiança da torcida, ele vai ser cada vez melhor, entendeu?

Ayrton Lucas teve gol anulado

Contra o Juventude, Ayrton Lucas chegou a balançar as redes. O lateral não chegou a comemorar o gol. Posteriormente, o árbitro Bráulio Machado de Carvalho assinalou falta e anulou a jogada.

– Quando ele erra e vem essa cobrança, esse barulhinho da torcida, isso incomoda qualquer um. Da minha parte, ele tem que estar totalmente tranquilo. Ele sabe disso, que eu adoro ele, que eu confio muito no futebol dele. Ele vai errar, vai jogar mal como qualquer outro. A única coisa que eu peço é que cuidemos dos nossos, dos que estão aqui. Depois, ano que vem, se eles não estiverem mais aqui, aí podem vaiar e xingar à vontade. Mas, enquanto estão aqui, eles são os nossos, vamos até a morte com eles. A gente precisa do Ayrton, do Wesley, do Varela, do Viña, de todos eles. Sem eles, o que eu faço? Eu não posso mais jogar, infelizmente. Como não posso mais jogar, por favor apoiem. Porque hoje o Ayrton fez um grande jogo. Defensivamente ele solucionou muitos problemas da defesa. E no ataque ele é muito perigoso, cria dificuldade sempre para o lateral adversário. É um cara incansável. Fica meu recado para que a gente cuida dos patrimônios do clube.

O Flamengo volta a campo pelo Brasileirão na próxima quarta-feira (30), contra o Internacional, em partida atrasada válida pela 17ª rodada. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Beira-Rio. Em seguida, enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, na semana seguinte, às 21h.