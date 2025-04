Flamengo vence o Vitória e conquista primeiro triunfo no Brasileirão

No apagar das luzes, o Flamengo venceu o Vitória, por 2 a 1, neste domingo (6), em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão, e conquista primeiro triunfo na competição nacional. Arrascaeta e Bruno Henrique marcaram para os cariocas, enquanto Wellington Rato fez o do Leão. Assim, o Fla chega aos quatro pontos, enquanto os donos da casa segue sem pontuar.

Como foi a partida?

Em um primeiro tempo sem grandes destaques, o Flamengo começou com maior intensidade no Barradão em um início que parecia promissor. Mas, apesar do volume ofensivo no campo adversário, os visitantes não conseguiram transformar as oportunidades em bolas na rede. Mesmo com o retorno de Gerson, Arrascaeta e Wesley entre os titulares, os erros e a falta de pontaria ocasionaram em minutos sem emoções.

O Vitória, apesar de ser o dono da casa, não ofereceu perigo ao gol de Rossi, e deu sua primeira e única finalização aos 35 minutos. Por outro lado, Juninho foi referência no ataque do Flamengo, que finalizou seis vezes, mas sem sorte para abrir o placar. O camisa 23 perdeu uma chanca cara a cara com Arcanjo, mas chutou no canto direito. Em seguida, explodiu a bola no travessão naquele que seria um golaço. Por fim, empate sem gols na primeira etapa.

O segundo tempo parecia que não teria grandes novidades. Mas, Filipe Luís colocou o time para frente e fez modificações logo nos primeiros 10 minutos. De La Cruz e Cebolinha saíram para as entradas de Plata e Bruno Henrique, respectivamente. O gol – e que golaço! – veio quase de imediato, mas o brilho foi todo do camisa 10. Arrascaeta deu o bote sobre Janderson, se desequilibrou, mas conseguiu manter a posse para finalizar por baixo das pernas de Lucas Halter. Vantagem do Rubro-Negro carioca, que não se deu como satisfeito. Filipe Luís mudou novamente, em seguida, e terminou com quatro atacantes em campo, com as entradas de Michael e Luiz Araújo.

Em contrapartida, Thiago Carpini também fez suas mudanças. Willian Oliveira saiu para a entrada de Wellington Rato, e deu resultado. O meio-campista, apenas três minutos depois de pisar em campo, recebeu pela direita e arriscou o chute de fora da área. A bola desviou em Gerson antes de parar no fundo das redes de Rossi. Tudo igual para o Leão da Barra. Durante a comemoração, Carpini chutou a bola à beira do gramado e foi expulso.

Mas, ainda tinha muita coisa para rolar. Aos 41 minutos, Michael iniciou jogada de velocidade pela esquerda e passou para Luiz Araújo. O camisa 7 cruzou para a área, onde Bruno Henrique aproveitou a bola para recolocar o Flamengo em vantagem, e reafirmar o acerto nas mudanças de Filipe Luís. Assim, o Rubro-Negro carioca levou a melhor e conquistou sua primeira vitória no campeonato nacional, chegando aos quatro pontos. Já o Vitória segue sem pontuar.

O que vem por aí?

Agora, o Flamengo se prepara para enfrentar o Central Córdoba, da Argentina, na segunda rodada da Libertadores, na próxima quarta-feira (9), no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília). O Rubro-Negro é o líder da Grupo C, sendo o única a vencer na primeira rodada. Em seguida, viaja para Porto Alegre para encarar o Grêmio no próximo domingo (13).

✅ FICHA TÉCNICA

Vitória x Flamengo

2ª rodada — Brasileirão

📆 Data e horário: domingo, 6 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA);

🥅 Gol: Arrascaeta, 16'/2ºT (0-1); Wellington Rato, 31'/2ºT (1-1); Bruno Henrique, 41'/2ºT (1-2)

🟨 Cartões amarelos: -

🟥 Cartão vermelho: Thiago Carpini (Vitória)

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo, Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos, Jamerson, Ricardo Ryller (Léo Pereira), Willian Oliveira (Wellington Rato), Baralhas, Matheuzinho, Erick (Osvaldo)e Janderson (Fabri).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz (Gonzalo Plata), Arrascaeta (Luiz Araújo) e Gerson (Evertton Araújo); Cebolinha (Bruno Henrique) e Juninho (Michael).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS);

📺 VAR: Rafael Traci (SC).