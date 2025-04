Torcedores do Flamengo se desesperam com lance de jogador: ‘Ruim ou azarado?’

O Flamengo visitou o Vitória, neste domingo (6), em busca de seu primeiro triunfo no Brasileirão. Em um primeiro tempo sem grandes destaques, o Rubro-Negro teve alguns oportunidades para abrir o placar, mas pecou no último passe para colocar a bola na rede. Em um desses lance, Juninho explodiu a bola no travessão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O jogador foi o autor do gol da vitória contra o Deportivo Táchira duranta a semana, pela Libertadores, e espantou as críticas pela falta de pontaria. Ao assumir a vaga de Bruno Henrique na equipe titular, o atacante desperdiçou diversas chances e não conseguiu transformar as oportunidades criadas em resultado.

Em lance anterior à bola no travessão, Juninho chegou a ficar cara a cara com o goleiro Arcanjo, depois de um lançamento de Alex Sandro, mas a finalização foi para fora. As chances perdidas deixaram os torcedores rubro-negros impacientes nas redes sociais. Confira os comentários:

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

Vitória x Flamengo

2ª rodada — Brasileirão

📆 Data e horário: domingo, 6 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA);

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS);

📺 VAR: Rafael Traci (SC).

⚽ ESCALAÇÕES

🦁 Vitória (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo, Cluadinho, Lucas Halter, Zé Marcos, Jamerson, Ricardo Ryller, Willian Oliveira, Baralhas, Matheuzinho, Erick e Janderson

❌ Desfalques: Renato Kayzer.

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson; Cebolinha e Juninho.

continua após a publicidade

❌ Desfalques: Danilo, Pedro e Matías Viña.

➡️ Flamengo confirma retorno de titulares contra o Vitória