No ano de 2008, Ronaldo Fênomeno voltou ao Brasil para se recuperar de uma lesão e escolheu o centro de treinamento do Flamengo para realizar o trabalho de recondicionamento físico. Recentemente, o ex-jogador falou sobre a situação e declarou que, mesmo estando lá por quatro meses, a diretoria rubro-negra nunca o procurou para formalizar uma contratação. As declarações irritaram o ex-presidente Márcio Braga, que deu sua versão sobre o ocorrido e chegou a xingar Ronaldo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

- Fui almoçar com o procurador dele (Ronaldo) duas vezes e paguei o almoço. Na primeira vez, conversamos e chegamos à conclusão de que era perigoso fazer um contrato de trabalho com o atleta que estava em recuperação, porque ele poderia criar uma ansiedade para se recuperar e jogar, o que não seria bom para ele. Veio a segunda etapa, tentamos fazer, e não estava na hora - disse em entrevista ao canal "Antenados na Jogada".

Fenômeno, por sua vez, deu uma entrevista ao "Flow Sport Clube" e voltou a falar sobre o episódio no qual se sentiu "deixado de lado" pela diretoria do Flamengo. O ex-jogador também comentou que o Corinthians foi ligeiro para fazer proposta e contratá-lo.

continua após a publicidade

- Fiquei quatro meses treinando na Gávea e tinha certeza absoluta que ia jogar ali. Não fizeram nada. Para mim, foi a mesma decepção que para os torcedores do Flamengo. A política no futebol do Brasil é f**. Eu conto essa história, o cara (Márcio Braga) já conta outra. É inacreditável. Não precisava me procurar, eu estava lá há quatro meses, eu estava lá. Foi triste, eu sou flamenguista desde pequenininho e, agora, metade corintiano. - afirmou Ronaldo ao podcast.

➡️ Filipe Luís está perto de igualar marca de Jorge Jesus pelo Flamengo

A revolta de Márcio Braga, ex-presidente do Flamengo, com Ronaldo Fenômeno

Márcio Braga não mediu palavras quando falou sobre o caso Ronaldo. Com bastante revolta, até direcionou xingamentos ao ex-jogador. Braga deixa claro que o Rubro-Negro tinha, sim, interesse em contratá-lo, mas Ronaldo optou por fechar com o clube de São Paulo.

continua após a publicidade

- Ele ligou para mim, esse Ronaldo, mentiroso, filho da p***. Ligou para mim: "Presidente, o Corinthians me quer. Mas não vou, sou Flamengo e quero ficar aqui". Falei: "Ué, então vamos assinar o contrato". Dois dias depois, ele estava no Corinthians. Tão simples quanto isso… Falso, ele é Flamengo falso - declarou Márcio Braga.