A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) sorteou, nesta quarta-feira (11), em reunião do Conselho Arbitral na sede da entidade, os grupos do Campeonato Carioca de 2026. A previsão da entidade para o início da competição é o dia 21 de janeiro e final no dia 15 de março.

continua após a publicidade

Ancelotti tranquiliza Seleção, cumpre objetivo e coloca o Brasil na Copa do Mundo

Onze equipes estão garantidas na próxima edição da elite do Estadual: Boavista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Maricá, Nova Iguaçu, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Vasco e Volta Redonda. A 12ª será a campeã da Série A2, a Segunda Divisão, que está em disputa.

O regulamento da competição indicou uma mudança importante. No Campeonato Carioca de 2026, as 12 equipes serão divididas em dois grupos, se enfrentando: Grupo A x Grupo B. Passada a fase de classificação, quatro equipes de cada chave avançam às quartas se final.

continua após a publicidade

O primeiro mata-mata, por sua vez, será dentro da própria chave, para não haver repetição de confronto, e em jogo único, como indicou o presidente Rubens Lopes. A semifinal, por sua vez, ainda terá seu formato definido, mas em ida e volta. A decisão acontecerá em jogo único. Com isso, a competição foi reduzida para apenas dez datas.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja os grupos do Campeonato Carioca 2026:

Grupo A

Fluminense

Flamengo

Volta Redonda

Sampaio Corrêa

Campeão Série A2 2025

Portuguesa

Grupo B

Vasco

Botafogo

Madureira

Maricá

Boavista

Nova Iguaçu

A primeira rodada já foi definida: Fluminense x Madureira; Vasco x Maricá; Volta Redonda x Boavista; Sampaio Corrêa x Nova Iguaçu; Campeão Série A2 x Flamengo; Portuguesa x Botafogo.

continua após a publicidade

Rebaixamento e acesso

Outra mudança drástica no regulamento foi em cima da vaga na elite e do descenso para a Série A2. Os dois clubes de cada grupo que não conquistarem a classificação para as quartas de final disputarão entre si em turno e returno.

Neste quadrangular, os dois primeiros estarão garantidos na Série A DE 2027. O último será rebaixado, enquanto o penúltimo disputará uma partida de "playoff" contra o vice-campeão da Série A2 de 2026.