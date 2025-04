A partida deste domingo entre Vitória e Flamengo no Barradão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, está sendo dedicada ao ex-jogador Leandro Domingues, ídolo do Rubro-Negro baiano que morreu na última terça-feira, aos 41 anos, por complicações de um câncer no testículo.

O meia Matheuzinho, um dos principais destaques do time, usa a camisa 30 com o nome do ex-jogador. Além disso, foi respeitado um minuto de silência antes da bola rolar e faixas pretas são usadas por todos os atletas do Vitória em sinal de luto. Aos 30 minutos, todos que estão no Barradão se unem em aplausos para homenagear Leandro, em alusão ao número da camisa que ele usava.

Leandro Domingues lutava contra um câncer de testículo desde 2022. Revelado pelo Vitória, o meia marcou época entre 2004 e 2009 e, nesse último ano, foi uma das principais peças da equipe na Série A. Leandro também passou por Cruzeiro, Fluminense e Kashiwa Reysol antes de voltar ao Leão baiano em 2016.

Ele fez 140 jogos pelo Vitória, conquistou um título de Copa do Nordeste em 2003 e foi hexacampeão baiano.

Leandro Domingues em treino do Vitória (Foto: Divulgação)

O jogo entre Vitória e Flamengo

Vitória e Flamengo se enfrentam pela segunda rodada do Brasileirão após terem jogado pelas competições continentais no meio da semana. Enquanto o Vitória busca recuperação após empate com a Universidad Católica (EQU) pela Sul-Americana e derrota na primeira rodada para o Juventude, o time carioca quer embalar na temporada depois de vencer o Deportivo Táchira (VEN) na última quinta-feira, pela Libertadores. A estreia do time na Série A foi contra o Internacional, no Maracanã, que terminou em 1 a 1.

