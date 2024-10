Gabigol atinge marca histórica pelo Flamengo

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 19:02 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabigol alcançou mais uma marca expressiva com a camisa do Flamengo. Ao entrar em campo no duelo diante do Bahia, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o centroavante chegou a 300 jogos com o Manto Sagrado.

O agora camisa 99 foi contratado no início de 2019. Estreou no dia 3 de fevereiro daquele ano, no empate em 1 a 1 com o Resende. Desde então, conquistou 12 troféus. Foi decisivo ao marcar em três finais diferentes de Libertadores e conduzir o Rubro-Negro a dois títulos da competição, tornando-se ídolo da torcida.

Ao longo de 2024, Gabigol teve poucos minutos sob o comando do técnico Tite e queda brusca de rendimento. Com a saída do técnico e a chegada de Filipe Luís, que foi companheiro de time no Flamengo, a tendência é que o artilheiro receba mais oportunidades. Na estreia do ex-lateral à frente da equipe, o atacante foi titular e recebeu elogios pela atuação diante do Corinthians, na Copa do Brasil.

NÚMEROS DE GABIGOL PELO FLAMENGO*

⚽ 300 jogos

✅ 182 vitórias

🟰 60 empates

❌ 57 derrotas

🥅 157 gols

📤 44 assistências

🏆 12 títulos

*números serão atualizados após o fim de Bahia x Flamengo