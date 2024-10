Everton Cebolinha posta mensagem “assustadora” em meio à recuperação no Flamengo; confira

Everton Cebolinha está no Flamengo desde 2022 (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 12:33 • Rio de Janeiro

Longe dos gramados desde agosto, Everton Cebolinha não joga mais em 2024 após ter rompido o tendão de Aquiles. Vivendo o período de recuperação no departamento médico do Flamengo, o jogador não esconde a ansiedade para estar 100%. Nesta sexta-feira (04), o atacante foi às redes sociais e mandou um recado sobre a expectativa para a volta aos campos.



Everton Cebolinha publico a imagem nas redes sociais (Foto: Instagram)

“Meu retorno será algo assustador”, escreveu Everton Cebolinha, no Instagram, com uma imagem de um leão no fundo. A última partida do atacante foi contra o Palmeiras, no dia 11 de agosto, no Maracanã. Já o retorno do camisa 11 está previsto para a pré-temporada do futebol brasileiro em janeiro do ano que vem.



Dessa forma, Everton Cebolinha encerrou a temporada com 30 jogos, cinco gols e cinco assistências. Agora, o camisa 11 está na torcida pelo Flamengo, que segue vivo na luta pelo título da Copa do Brasil e ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Rubro-Negro ocupa a quarta colocação, nove pontos atrás do líder Botafogo, que tem um jogo a mais.

Assim sendo, o Flamengo tenta reduzir a diferença neste sábado (05), contra o Bahia, pela 29a rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 19h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.