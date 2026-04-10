O elenco do Flamengo treinou nesta sexta-feira (10), no Ninho do Urubu, com os retornos parciais de Saúl e Everton Cebolinha às atividades, mais um passo importante da dupla para voltar aos gramados. A evolução gradativa faz parte da estratégia de reabilitação do Departamento Médico do Rubro-Negro.

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O volante espanhol ainda não estreou na temporada, pois se recupera de cirurgia no tornozelo esquerdo, efetuada após atuar com dores na região durante toda a reta final do ano passado. O atacante, por sua vez, teve fratura de uma costela constatada após o jogo contra o Bragantino na quinta-feira da última semana (2).

Saúl sorri em retorno às atividades com os companheiros no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Cebolinha faz treino com bola no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Pulgar e Jorginho fora; Alex Sandro próximo de retorno

Também lesionados, os volantes Pulgar e Jorginho ainda não participaram das atividades com o grupo. O chileno trata lesão na articulação acromioclavicular do ombro direito, enquanto o ítalo-brasileiro se recupera de lesão muscular na panturrilha esquerda. O lateral-esquerdo Alex Sandro, por sua vez, já avançou bastante no tratamento da lesão muscular na parte posterior da coxa direita e pode ser relacionado para o próximo jogo do Rubro-Negro.

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Flamengo encara o Fluminense pelo Brasileirão

Com a expectativa de retorno de Alex Sandro, o time de Leonardo Jardim disputa o Fla-Flu neste domingo (12), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro chega embalado após grande vitória por 2 a 0 sobre o Cusco, superando a altitude peruana em sua estreia na Libertadores de 2026. Se triunfar no fim de semana, o Mais Querido ultrapassará o rival na tabela e alcançará a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, atrás apenas de Palmeiras e São Paulo.

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O clássico carioca estava marcado inicialmente para o sábado, às 18h30, mas foi adiado após pedido do Flamengo, que teve atraso no retorno do Peru. A solicitação, intermediada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), foi acatada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na noite desta quinta-feira (9).