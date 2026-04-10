Flamengo lança novo uniforme branco para 2026; veja fotos

O Flamengo lançou oficialmente nesta sexta-feira (10) seu novo uniforme branco para a atual temporada. A camisa é chamada de "Manto 1 Branco", em campanha que promoveu o fim do título de "uniforme 2", e já está disponível nos sites oficiais do clube e da Adidas. As versões masculina e feminina custam R$ 449,99, enquanto o modelo infantil é comercializado por R$ 399,99.

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A nova camisa é marcada pelo retorno das faixas rubro-negras no peito. Nos ombros, as três listas da fornecedora de material esportivo aparecem mais grossas e na cor vermelha. O kit completo tem calção preto e meiões brancos. Os jogadores Evertton Araújo, Arrascaeta e Jorginho foram os modelos da campanha de lançamento. Confira as fotos abaixo.

Evertton Araújo, Arrascaeta e Jorginho vestem o novo uniforme (Foto: Divulgação / Adidas)

A nova camisa branca do Flamengo (Foto: Divulgação / Adidas)

Evertton Araújo exibe nova camisa do Rubro-Negro em campanha de lançamento (Foto: Divulgação / Adidas)

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Flamengo 'aposenta' uniforme número dois

No início deste mês, o Flamengo lançou uma campanha para aposentar o termo uniforme 2, de forma a valorizar a camisa branca, utilizada pelo clube em muitos jogos fora do Maracanã. Nas redes sociais, o Rubro-Negro também incentivou o torcedor a eleger as camisas brancas mais marcantes da história do Mais Querido para aquecer o lançamento.

Nota oficial do Flamengo:

"O Flamengo inicia um novo capítulo em sua história ao aposentar o Uniforme 2 e apresentar o Manto 1 Branco, com a nova versão da tradicional camisa branca. Nos últimos 10 anos, o clube registra as maiores médias de público do futebol brasileiro e lota estádios por onde passa. Não importa a distância: a Nação está sempre presente. Para o Flamengo, não existe jogo fora de casa.

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Diante dessa realidade, o clube decidiu aposentar a denominação 'Uniforme 2'. A camisa branca deixa de ser tratada como uniforme de visitante e passa a ocupar um novo lugar dentro do conjunto principal de mantos do Flamengo.

O Manto 1 Branco, historicamente presente em momentos marcantes da trajetória rubro-negra, como a inesquecível conquista do Mundial de 1981, mantém seu peso simbólico e ganha agora uma nova leitura.

Mais do que uma mudança de nomenclatura, o lançamento reconhece em campo o tamanho de uma torcida capaz de transformar qualquer estádio em extensão do Maracanã."