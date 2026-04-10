O Flamengo monitora o mercado e pode investir na contratação de um lateral-esquerdo na segunda janela de transferências de 2026, que ficará aberta entre os dias 20 de julho e 11 de setembro. Após o desfecho da Copa do Mundo, o titular Alex Sandro, de 35 anos, cujo contrato expira no fim do ano, deve decidir o seu futuro. Só a partir de então o Rubro-Negro se movimentará por uma reposição, conforme apurou o Lance!.

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As únicas opções para a posição no elenco de Leonardo Jardim são o veterano e Ayrton Lucas, de 28 anos. O ex-jogador da Juventus gera preocupação pelas questões físicas: sofre com lesões musculares frequentes, como a que o tirou dos três últimos jogos. Assim, estuda trocar o Brasileirão por uma liga de menos exigência na próxima temporada.

Ayrton Lucas, por sua vez, vive momento inconstante tecnicamente. Depois de duas atuações criticadas pela torcida, teve ótimo desempenho na vitória por 2 a 0 sobre o Cusco na estreia do Flamengo na Libertadores, com assistência em cruzamento perfeito para Bruno Henrique e muita dedicação mesmo diante da altitude de mais de 3000m.

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Bruno Henrique dedica gol contra o Cusco a Ayrton Lucas, autor do cruzamento (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Terceira opção do elenco rubro-negro na última temporada, Matías Viña foi emprestado com opção de compra ao River Plate, da Argentina. Assim, a próxima alternativa seria Gustavo Rodrigues, o Ramires, de 20 anos, jogador da base comprado do Mirassol em fevereiro. Além disso, o treinador português poderia recorrer a improvisações do lateral-direito Varela ou dos zagueiros Léo Pereira e Danilo.

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Alex Sandro, do Flamengo, estará na Copa do Mundo

As questões físicas do lateral-esquerdo são ainda mais impactantes em ano em que divide as atenções entre o Flamengo e a Seleção Brasileira. Provável titular de Carlo Ancelotti, o veterano tenta se recuperar para chegar nas melhores condições ao Mundial, com início na segunda semana de junho. Dessa forma, o controle de minutagem é importante não apenas para performar com a camisa rubro-negra.