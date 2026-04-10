Leonardo Jardim reencontra adversário da estreia pelo Flamengo com trabalho em evolução

O Flamengo reencontra o Fluminense no próximo domingo (12) com boas lembranças do último confronto. Os rivais se enfrentaram no último dia 8 de março e decidiram o Campeonato Carioca, com o Mais Querido levando a melhor nos pênaltis após 0 a 0 no tempo regulamentar. Aquele duelo marcou também a estreia de Leonardo Jardim no comando rubro-negro, dias após a chegada turbulenta.

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O português assumiu o cargo de técnico do Flamengo após a polêmica demissão de Filipe Luís. Com dias de trabalho, já teve pela frente a final do estadual como primeiro desafio. Ainda sem dar sua cara ao time, o resultado serviu para iniciar o trabalho com o pé direito.

De lá para cá, foram oito jogos de Jardim no comando do Mais Querido, com cinco vitórias, dois empates e uma derrota, esta para o Red Bull Bragantino. Além disso, são 14 gols marcados e cinco sofridos no período.

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Pouco mais de um mês depois, Leonardo Jardim volta a encontrar o Fluminense dias após a vitória mais importante à frente do Rubro-Negro até aqui. Na altitude peruana, o Mais querido superou o Cusco por 2 a 0, mesmo poupando jogadores, e pouco sofreu com as adversidades impostas pelo jogo. O plano de jogo funcionou, e a equipe voltou para o Rio de Janeiro com moral.

O retorno à Cidade Maravilhosa, no entanto, foi um problema. Por conta da infraestrutura do local, o Flamengo precisou dormir no Peru e deixá-lo apenas pela manhã. A viagem incluiu saída de Cusco, conexão em Arequipa e voo ao Rio de Janeiro, que sofreu atraso por ajuste na malha aérea. A delegação, que inicialmente chegaria nesta tarde, desembarcou apenas na noite de quinta-feira (9), após um dia inteiro de deslocamento.

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Por conta dos problemas de logística, o clube solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o adiamento do clássico contra o Fluminense. A entidade acatou o pedido e remarcou o jogo de sábado (11) para domingo (12), às 18h. Assim, Leonardo Jardim ganhou um dia a mais para descansar e preparar o Rubro-Negro para o clássico no Maracanã.

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Arrascaeta, Varela e De la Cruz antes de duelo entre Cusco e Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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