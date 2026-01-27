Saúl se reapresenta ao Flamengo após passar por cirurgia

Saúl, meio-campo do Flamengo, se reapresentou ao clube carioca na manhã desta terça-feira (27), no Ninho do Urubu. O jogador espanhol estava na Europa após passar por uma cirurgia no calcanhar esquerdo. Ele seguirá a recuperação nas instalações rubro-negras.

continua após a publicidade

- O meia Saúl Ñiguez se reapresentou ao Flamengo na manhã desta terça-feira (27), no CT George Helal. O atleta foi avaliado pelo Departamento Médico do clube e deu sequência ao planejamento de recuperação estabelecido após o procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo. O jogador seguirá sendo acompanhado pelos profissionais do Flamengo, conforme o cronograma definido para esta etapa do processo - divulgou o Flamengo sobre Saúl.

Saúl durante jogo do Flamengo na final do Mundial (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Saúl tratou de uma uma tendinopatia insercional do Aquiles, um osso proeminente no calcanhar. O procedimento cirurgico, realizado pelo médico holandês Dr. Niek van Dijk, consiste em tirar esse pedaço para eliminar o incômodo.

continua após a publicidade

Após o espanhol relatar dores na região nos últimos três meses de 2025, Saúl e Flamengo vinham discutindo a possibilidade da cirurgia. Com consultas com médicos especialistas, as partes optaram pela intervenção.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Quando Saúl deve retornar aos jogos do Flamengo?

Com a escolha pela cirurgia e não pelo tratamento conservador, a previsão para o retorno de Saúl aos jogos é de dois a três meses. Ou seja, o jogador ficará fora dos compromissos pelo Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

continua após a publicidade

+ Aposte nas partidas do Flamengo no Campeonato Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Números de Saúl pelo Flamengo

No Flamengo desde o meio da última temporada, Saúl tem 24 jogos com a camisa rubro-negra, com 13 vitórias, sete empates e apenas quatro derrotas.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.