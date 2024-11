Flamengo terá retornos importantes para enfrentar o Fortaleza

O Flamengo inicia, na manhã desta sexta-feira (22), a preparação para a partida contra o Fortaleza, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será na terça-feira (26), na Arena Castelão, às 20h (de Brasília). Para esse confronto, a equipe de Filipe Luís contará com retornos importantes, principalmente no time titular.

Léo Ortiz e Gerson, que estavam na Seleção Brasileira, ficam à disposição do Flamengo para enfrentar o Leão do Pici. O mesmo vale para Plata e Varela, que estavam, respectivamente, com Equador e Uruguai na Data Fifa. Gabigol, afastado dos jogos contra Atlético-MG e Cuiabá, é outro retorno confirmado.

Além do quarteto, David Luiz, que ficou fora da partida contra o Cuiabá por conta de uma virose, também deve retornar.

Filipe Luís contará com retornos para a partida contra o Fortaleza (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Outros jogadores podem voltar ao Flamengo contra o Fortaleza

O Flamengo conta, atualmente, com três jogadores em processo de transição física. São eles: De La Cruz, Carlinhos e Luiz Araújo. Assim, esses nomes também podem aparecer na lista de relacionados do técnico Filipe Luís.