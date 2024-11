Léo Ortiz, do Flamengo, cumpre promessa por título da Copa do Brasil

Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, cumpriu uma promessa que fez pelo título da Copa do Brasil. O jogador, anteriormente, garantiu que descoloriria o cabelo caso o time carioca levantasse a taça. Com a conquista, a promessa foi cumprida! Nas redes sociais, o defensor postou foto com o novo visual.

- Promessa cumprida! 🏆✅ - escreveu Léo Ortiz na legenda.

Léo Ortiz, do Flamengo, com novo visual (Foto: Reprodução)

Léo Ortiz foi um dos destaques da Copa do Brasil

Léo Ortiz foi um dos destaques do Flamengo na conquista da Copa do Brasil. No total, ele disputou novo jogos pelo torneio, sete como titular, e tomou apenas um cartão amarelo. Com ele em campo, o time carioca sofreu apenas um gol, na derrota para o Palmeiras, no jogo de volta das oitavas de final.

Ortiz retorna ao Flamengo contra o Fortaleza

Na Seleção Brasileira para os jogos contra Venezuela e Uruguai, Léo Ortiz não ficou à disposição para a partida contra o Cuiabá. Assim, o defensor volta a ficar à disposição do técnico Filipe Luís para a partida contra o Fortaleza, fora de casa, na terça-feira.