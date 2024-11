Economista faz alerta sobre situação financeira do Flamengo para 2025

O Flamengo optou por fazer altos investimentos em 2024, seja por conta da força do seu time para as competições na temporada, ou pelos objetivos extracampo, como a compra do terreno do Gasômetro. Assim, alguns torcedores estão preocupados com o cenário financeiro do clube. Neste sentido, o economista Cesar Grafietti, conceituado no meio esportivo, abordou o assunto, fazendo um alerta.

- Eu tive acesso a um orçamento que o Flamengo fez para o ano que vem e surgiram uma série de movimentações que mostram um cenário bem menos tranquilizador do que eu imaginava. O clube espera terminar o ano com o caixa praticamente zerado, pouco mais de R$ 3 milhões. O que mais me surpreende para o início de 2025 é que o Flamengo estima receber R$ 146 milhões de vendas de cadeiras do novo estádio. Agora, como que o clube propõe ou espera receber este valor se nem existe um projeto - iniciou Grafietti, em vídeo publicado em suas redes sociais.

- Mostra um risco que o clube assume ao fazer um investimento tão importante, mas no ano eleitoral. O clube hoje mostra-se um pouco mais vulnerável do que era há algum tempo. É muito fácil você destruir algo que levou tanto tempo para ser recuperado. Nesse fluxo positivo que o Flamengo tem, o risco dele se desestruturar muito rápido é muito grande - completou.

Entenda o cenário financeiro do Flamengo

O Flamengo gastou cerca de R$ 300 milhões em contratações. Essa temporada, aliás, foi a que a gestão do presidente Rodolfo Landim mais investiu em reforços. Já a compra do terreno no Gasômetro custou R$ 170 milhões.

Economista faz alerta para cenário financeiro do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Com os investimentos, a dívida rubro-negra pulou de R$ 395 milhões para R$ 562 milhões. Em 2023, o valor da dívida líquida era de R$ 167 milhões.