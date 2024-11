Candidato à presidência do Flamengo descarta cargo para Zico na diretoria

A eleição para presidente do Flamengo, que acontece no dia 9 de dezembro, na Gávea, está agitando o cotidiano rubro-negro. O maior nome da história do clube, Zico, já revelou que apoia Luiz Eduardo Baptista (BAP), da chapa Raça, Amor e Gestão. Em entrevista ao "Uol", o candidato descartou a possibilidade de oferecer um cargo na diretoria, caso eleito, ao Galinho.

- Não (sobre cargo para Zico). Eu tenho para mim que um cara da estatura do Zico, o maior ídolo da Nação, não deve ocupar cargo diretivo ou eletivo em clube. Você acaba maculando a imagem do 'cara' de alguma maneira. O Zico está no olimpo rubro-negro, acima de todos nós - iniciou BAP.

- Mas, entendo que existam ações que você pode fazer com o Zico para engajar essa torcida, com quem não viu ele jogar. Cumprindo outros papéis que não sejam de dirigentes. Tenho isso muito claro para mim - completou.

Luiz Eduardo Baptista (BAP), candidato da chapa Raça, Amor e Gestão (Foto: Reprodução/Lance!)

Apoio de Zico ao BAP

No início de setembro, Zico publicou um vídeo em suas redes sociais declarando apoio ao BAP. O ex-jogador relembrou momento delicado que passou no clube em 2010, citando "gratidão" por ajuda que recebeu do candidato.

- Uma das palavras que tenho comigo é a gratidão. Uma das pessoas que me fizeram ter essa gratidão chama-se BAP, que hoje é candidato à presidência do Flamengo. Momento difícil, complicado que aconteceu comigo em 2010 no Flamengo, ele esteve sempre do meu lado e manteve a palavra dele até o final. Sempre falo com ele isso: gratidão é uma coisa que eu levo comigo, e eu vou sempre ter gratidão por você. Além, é claro, da competência, da seriedade, do profissionalismo, do homem de verdade que chega e muitas vezes diz o que você não quer ouvir - disse Zico.

Como funciona o processo eleitoral no Flamengo

Mais de seis mil sócios decidirão quem será o presidente do Flamengo no triênio de 2025, 2026 e 2027. A votação será no dia 9 de dezembro, na Gávea, sede social do clube carioca. Três nomes concorrem ao pleito: Luiz Eduardo Baptista (BAP), Maurício Gomes de Mattos e Rodrigo Dunshee. As chapas são, respectivamente: Raça, Amor e Gestão, Mengão Maior e Uni-Fla.

Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, esteve na cadeira nos últimos dois mandatos. Ele apoia o candidato Rodrigo Dunshee, atual vice-presidente geral e jurídico do clube.