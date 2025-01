Flamengo terá retornos importantes contra o Sampaio Corrêa no Maracanã

O Flamengo encara o Sampaio Corrêa nesta quinta-feira (30), pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Para a partida no Maracanã, que marcará o reencontro dos torcedores cariocas com a equipe, o técnico Filipe Luís contará com dois retornos importantes: Everton Cebolinha e Luiz Araújo.

Fora dos jogos do Rubro-Negro desde 11 de agosto do ano passado por conta de uma grave lesão no tendão de aquiles do pé esquerdo, Cebolinha vem realizando atividades com o elenco. Inicialmente, a comissão técnica cogitou a utilização do jogador contra o Volta Redonda, na última rodada do estadual. Entretanto, a decisão foi de relacioná-lo apenas para o jogo desta quinta.

Enquanto a equipe principal foi para os Estados Unidos para pré-temporada, o atacante utilizou as instalações do Ninho do Urubu para seguir cronograma de recuperação de lesão.

Cebolinha durante treino do Flamengo (Gilvan de Souza /CRF)

Outra boa notícia no Flamengo: Luiz Araújo

Já Luiz Araújo, que esteve no país norte-americano, ficou fora da partida contra o Voltaço por controle de carga. Assim, após treinar sem limitações, ele também será relacionado.

