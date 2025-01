Flamengo divulga cidade-sede da equipe no Mundial de Clubes 2025

O Flamengo definiu a sede da equipe no Mundial de Clubes 2025, que será disputado nos Estados Unidos entre os dias 15 de junho e 13 de julho. O elenco rubro-negro ficará nas instalações da Universidade de Stockton, localizada em Atlantic City, Nova Jersey.

A escolha pelo local foi por conta da proximidade com a Filadélfia, cidade que receberá dois dos três jogos do Rubro-Negro na fase de grupos da competição, contra Espérance, da Tunísia, e Chelsea, da Inglaterra.

O elenco rubro-negro terá dois campos oficiais à disposição, além, claro, de uma academia e salas de reunião.

Flamengo treinará nas instalações da Universidade de Stockton (Foto: Divulgação)

Posteriormente, o time brasileiro embarca para Orlando para enfrentar o León, do México. O jogo será no dia 24 de junho.

Confira o cronograma do Flamengo nos Estados Unidos

11/06 - chegada em Atlantic City

16/06 - partida contra o Espérance (TUN)

20/06 - partida contra o Chelsea (ING)

24/06 - partida contra o León (MEX)

