Danilo reencontrará antigos companheiros no Flamengo; entenda

Falta pouco para Danilo se tornar jogador do Flamengo. Após rescindir o seu contrato com a Juventus, da Itália, o defensor, que também pode atuar como lateral-direito, é aguardado no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (28) para exames médicos e assinar contrato por dois anos. No clube carioca, aliás, ele reencontrará velhos conhecidos do futebol.

O elenco do Flamengo conta com diversos nomes que atuaram ao lado do atleta de 33 anos, que está na Europa desde 2012. Um deles é o técnico Filipe Luís, seu ex-companheiro de Seleção Brasileira.

Filipe Luís, técnico do Flamengo, ao lado de Danilo em treino da Seleção (Foto: Divulgação/CBF)

Ainda com a Amarelinha, Danilo jogou ao lado de Gerson, Léo Ortiz, Pedro e Alex Sandro. O último, aliás, também foi seu companheiro em clubes: Santos, Porto e Juventus. Segundo o site "Transfermarket", eles disputaram 300 jogos juntos, 187 vitórias, 63 empates e 50 derrotas. Além disso, conquistaram oito títulos pelos times.

Danilo e Alex Sandro conquistaram três títulos juntos na Juventus (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)

Pelo clube italiano, o defensor também foi jogou com Charly Alcaraz, que chegou ao Flamengo em 2024.

Danilo escolheu pelo Flamengo, que teve concorrência de clube europeu

O Napoli, também da Itália, chegou a fazer uma proposta por Danilo. No entanto, a identificação com a Juventus e a vontade de jogar no Flamengo pesaram na decisão do veterano. Além disso, Filipe Luís foi fundamental para que o lateral-direito acertasse com o Rubro-Negro.

