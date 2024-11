Jornal espanhol enaltece Gabigol, do Flamengo: ‘Rei das Finais’

Gabigol comemora gol pelo Flamengo na Copa do Brasil - (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 13:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabigol foi o grande nome do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, no Maracanã, quando o Flamengo venceu o Atlético-MG por 3 a 1. Afinal, o camisa 99 marcou dois gols, deixando o time carioca mais próximo do título. O desempenho do atacante, aliás, chamou a atenção da imprensa internacional.

➡️ Luiz Araújo treina com o Flamengo e pode ser novidade na final da Copa do Brasil

O "Diário As", da Espanha, enalteceu a atuação de Gabigol. Além disso, reforçou o feito do rubro-negro: o maior artilheiro de finais da história do Flamengo, com 16 gols. Além disso, é o sétimo jogador que mais vezes marcou em decisões na história do esporte, empatado com Lewandowski.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

- O atacante Gabigol se consolidou como o ‘Rei das Finais’ do Flamengo , principalmente depois de marcar dois gols contra o Atlético Mineiro no jogo de ida da Copa do Brasil . Com esses gols, Gabigol chegou a 16 gols em finais importantes pelo clube carioca, tornando-se o maior artilheiro de finais da história do Flamengo. Contando também um gol em finais com o Santos, Gabigol tem 17 gols, superando números de Ronaldo e Luis Suárez , que têm 16 - publicou o site espanhol.

Gabigol durante partida do Flamengo pela Copa do Brasil - (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O torcedor rubro-negro tem grandes recordações quando o assunto é Gabigol em finais. Foram dois gols na decisão da Libertadores de 2019 contra o River Plate. O atacante também foi o herói na conquista da taça em 2022, na final contra o Athletico.

Top 10 de jogadores com mais gols em finais na história

1 – Messi: 35

2 – Pelé: 31

3 – Cristiano Ronaldo: 22

4 – Neymar: 21

5 – Romário: 18

6 – Lewandowski: 17

7 – Gabriel Barbosa: 17

8 – Ronaldo Fenômeno: 16

9 – Suárez: 16

10 – Puskás: 15