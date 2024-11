Marcão, pai de Gerson, se declara ao Flamengo: ‘É uma religião’

Marcão, pai de Gerson, se declara ao Flamengo - (Foto: Lucas Bayer/Lance!)







Escrito por Lucas Bayer • Publicada em 08/11/2024 - 10:59 • Rio de Janeiro (RJ)

Marcão, pai do meia Gerson, jogador do Flamengo, esteve presente no lançamento da campanha “Mais que cultura, identidade”, em alusão ao Novembro Negro. Na Gávea, sede social do clube carioca, ele aproveitou para enaltecer a relação com o filho e ressaltar o amor que os dois têm pelo Rubro-Negro.

- Fico até arrepiado quando eu falo. Antes do jogo eu sempre falo com ele, desejando um bom jogo, dizendo que 'vença o melhor, torço para que tudo dê certo para a sua equipe, em especial para você, que eu sou o maior babão' - disse Marcão, na noite de quinta-feira (7).

- Costumo dizer que o Flamengo, para mim e para meu filho, é uma religião. Eu, Marcão, pai do Coringa, sirvo à Deus, minha família, ao próximo e ao Flamengo. Vapo - afirmou, em outro trecho, finalizando com o jargão de Gerson.

Marcão distribuiu, durante o evento, um livro que detalha a carreira de Gerson, desde o seu início no Fluminense, até as conquistas de títulos no Flamengo.

Marcão, pai de Gerson, em evento na Gávea - (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Marcão na pista de dança

Um pouco antes de discursar no evento, Marcão, que também falou sobre o segundo jogo da final da Copa do Brasil, entrou na pista de dança.