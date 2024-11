Luiz Araújo durante treino do Flamengo - (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 11:32 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo pode ter uma novidade no segundo jogo da final da Copa Do Brasil, neste domingo (10), em Belo Horizonte. Afinal, Luiz Araújo, desfalque nas últimas semanas por conta de lesão no joelho direito, retornou aos treinamentos com o elenco. Assim, a tendência é que o atacante seja relacionado para o confronto contra o Atlético-MG, na Arena MRV.

Em vídeo divulgado pela "FlaTV", é possível ver Luiz Araújo realizando a sua primeira atividade com o grupo desde a lesão.

Filipe Luís cita possibilidade do retorno de Luiz Araújo

Na coletiva de imprensa após a vitória do Flamengo contra o Cruzeiro, fora de casa, o técnico Filipe Luís falou sobre a possibilidade do retorno de Luiz Araújo e De La Cruz. O primeiro, no entanto, é o que tem mais chance de ir para o jogo.

- Tenho a esperança que tanto o Nico (De la Cruz) e o Luiz Araújo estejam à disposição no domingo, e isso fortalece muito o elenco, se esses dois voltarem, com os cinco que não viajaram (para o jogo contra o Cruzeiro). O médico vai falar melhor do que eu, mas essa a informação que eu posso passar agora é essa - disse o treinador.

Luiz Araújo pode ser novidade na final da Copa do Brasil - (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

