Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Se há duas rodadas atrás a esperança por um título em 2024 parecia perdida, a chegada de Filipe Luís reascendeu o otimismo da torcida rubro-negra. Principalmente porque uma arrancada na reta final para se consagrar campeão brasileiro não é novidade para o Flamengo.

O Rubro-Negro já conseguiu duas arrancadas marcantes na era dos pontos corridos: uma em 2009 e outra mais recente, em 2020. Nas duas, o clube da Gávea assumiu a liderança apenas na 37ª rodada e terminou com o título.

2009

No início do segundo turno do Brasileirão, era mais provável o Flamengo cair do que ser campeão. O Rubro-negro chegou a ocupar a 14ª posição na 23ª rodada. No entanto, uma chave virou na equipe, que começou a acumular vitórias.

A partir da 24ª rodada, o Flamengo perdeu apenas uma partida até o fim do campeonato. Além disso, o time acumulou vitórias consecutivas contra concorrentes diretos, como Palmeiras, São Paulo e Atlético-MG. O Rubro-Negro assumiu a liderança com uma vitória sobre o Corinthians e dependia apenas de si na última rodada para ser campeão. O duelo derradeiro diante do Grêmio foi repleto de emoção e ficou marcado pelo gol de Ronaldo Angelim, que deu o hexacampeonato ao Flamengo.

2020

Após vencer a Libertadores e o Brasileirão em 2019, o Flamengo teve um ano atípico, em, decorrência da pandemia de Covid-19. O técnico Jorge Jesus deixou o clube, Domènec Torrent não emplacou e Rogério Ceni chegou como última alternativa. Porém, o Rubro-Negro foi eliminado das Copas e restava apenas a liga nacional.

A campanha no Brasileirão não era boa, e a equipe rubro-negra viu o São Paulo e o Internacional dispararem na reta final. A vantagem do Tricolor chegou a ser de 11 pontos. Mesmo assim, o Flamengo não desistiu e, com uma arrancada sensacional, atingiu a liderança na penúltima rodada, vencendo o rival Colorado, que brigava pelo título.

Assim como em 2009, a jornada foi decidida na última partida. No Morumbi, o Flamengo perdeu para o São Paulo, mas contou com um tropeço do Internacional no Beira-Rio para se sagrar campeão. O Colorado, inclusive, teve um gol anulado de Edenílson nos acréscimos.

Em 2024, o Flamengo tem o Rubro-Negro vem de duas vitórias consecutivas no Brasileirão contra Athletico-PR e Bahia. No momento, são 51 pontos conquistados em 28 jogos, e nove pontos atrás do Botafogo, que tem um jogo a mais.