Léo Medeiros em campo pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/ Lancepress)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 12:26 • Rio de Janeiro (RJ)

Dois dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Cacau Cotta que se candidataram ao cargo de vereador no Rio de Janeiro nas eleições de 2024, mas não foram venceram. Se enganou quem pensou que os cartolas foram os únicos nomes ligados ao clube que participaram do pleito. O ex-jogador Léo Medeiros, foi eleito prefeito de Recreio, cidade de Minas Gerais, no domingo (6).

Léo foi eleito com 3.430 votos no primeito turno da eleição. Com 51,16%, o filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), venceu a disputa contra Dilson Coimbra, do partido Republicanos, que teve 3.274 votos.

Léo Medeiros jogou no Flamengo entre 2006 e 2008 (Foto: Tom Dib/Lancepress0

O ex-volante passou pelo time carioca entre 2006 e 2008, onde foi bicampeão carioca. O ex-volante chegou ao Flamengo após boa temporada com o Ipatinga, quando o time chegou a semifinal da Copa do Brasil de 2006. Além de vestir a camisa do Rubro-Negro, Léo rodou por diversos clubes do Brasil, como Athletico Paranaense, Bahia e Cruzeiro.