O episódio da agressão de Pablo Fernández, ex-preparador físico do Flamengo a Pedro, ocorreu no dia 29 de julho, no vestiário do Estádio Indepedência, após o jogo contra o Atlético-MG. Na ocasião, o atacante se recusou a aquecer com o grupo, fator que irritou o ex-membro da comissão técnica de Jorge Sampaoli. Pablo, então, deu três tapas e um soco no rosto do camisa 9.