Rei da América, Pedro tem primeira postura reservada, mas pode voltar a decidir pelo Flamengo no torneio continental na próxima quinta-feira (10). O Rubro-Negro irá enfrentar o Olimpia, no Paraguai, em jogo que vale a classificação para as quartas de final, e o atacante estará à disposição do técnico Jorge Sampaoli. A bola rola às 21h (horário de Brasília).