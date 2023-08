Além do retrospecto positivo no Maracanã, o Flamengo tem outro ponto a seu favor para o jogo da próxima quarta-feira (16): o placar do jogo de ida. Na Arena do Grêmio, o Rubro-Negro superou o Tricolor Gaúcho por 2 a 0, e tem vantagem em busca de uma vaga na finalíssima da Copa do Brasil.