Erick chegou ao Flamengo sob desconfiança da torcida, muito por conta de polêmicas extracampo, que foram esclarecidas pela diretoria do Rubro-Negro na coletiva de apresentação do jogador. No entanto, o cenário mudou com o passar do tempo e com as atuações do volante, que se consolidou no time de Jorge Sampaoli e deu muita qualidade ao meio campo do Fla.