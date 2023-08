No último domingo (13), o Flamengo não saiu do empate em 1 a 1 com o São Paulo, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, Sampaoli igualou a sua pior sequência sob o comando do Rubro-Negro: três jogos sem vitória. O mesmo já tinha acontecido no início do trabalho do técnico.