Flamengo repete 2019 e treinará no mesmo local em Lima antes da final da Libertadores

O Flamengo já definiu sua logística para a final da Copa Libertadores de 2025, no dia 29 de novembro, contra o Palmeiras, em Lima, no Peru. E o planejamento tem um toque especial de superstição: o Rubro-Negro voltará a treinar no Centro de Treinamento da Federação Peruana de Futebol, o mesmo local utilizado em 2019, quando conquistou o título diante do River Plate.

A delegação rubro-negra chegará à capital peruana no dia 26 de novembro, por volta das 19h (horário local). O time ficará hospedado no Hotel Hilton Miraflores.

Jogadores do Flamengo antes do treino em Lima (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Os treinos oficiais acontecerão nos dias 27 e 28, com entrevistas coletivas programadas para a véspera da decisão. A partida final será realizada no dia 29, e o elenco retorna ao Brasil na madrugada de 29 para 30.

Um detalhe ainda indefinido é o uniforme que o time utilizará na decisão. O Flamengo está otimista quanto à possibilidade de jogar com o tradicional vermelho e preto, já que a final acontecerá durante o dia, o que pode favorecer a escolha do manto principal.

Uniformes de Flamengo e Palmeiras para a final

Considerado "mandante" da partida, o Palmeiras vestirá a combinação clássica, com camisas verdes, calções brancos e meiões também verdes; o goleiro alviverde usará roupa toda azul. Por sua vez, os cariocas vão a campo com o tradicional manto rubro-negro, com calções pretos e meiões também em vermelho e preto; Agustín Rossi estará de amarelo.

