Reapresentação do São Paulo tem foco no Flamengo e evolução de Cédric

O São Paulo não descansou depois de retornar do Rio de Janeiro após a vitória contra o Vasco no domingo (2). O elenco se reapresentou no SuperCT na manhã desta segunda-feira (3), de olho na preparação para encarar o Flamengo na quarta-feira (5). O jogo será na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília).

O elenco foi dividido em dois grupos. Os jogadores com mais minutos contra o Vasco fizeram trabalhos regenerativos, enquanto o restante treinou no gramado.

Em campo, as atividades começaram com um trabalho de aquecimento, orientado pela preparação física. Na sequência, os times passaram por um trabalho de enfrentamento em campo reduzido.

Uma das grandes novidades foi a presença de Cédric Soares, que se recupera de fratura no dedo do pé direito. O lateral participou de quase todas as atividades com os companheiros. Isso acende uma possibilidade do retorno do jogador estar cada vez mais próximo.

Enquanto isso, Calleri - que está em processo de transição física -, integrou a primeira parte da atividade, porém, ainda sem contato com os companheiros para evitar choques.

Sem o argentino presente, o elenco do São Paulo também realizou um treino complementar utilizando uma área maior do gramado com as presenças dos goleiros. Nesta parte, Cédric também participou.

Calleri também participou de parte da atividade (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

São Paulo tem programação definida

O São Paulo fará mais um treinamento na quarta-feira (4), com uma etapa aberta para a imprensa. Mais tarde, desce para a Baixada Santista, onde joga na quinta. O time retorna, treina na sexta e viaja novamente. No sábado, dia 8, encara o Bragantino no estádio.