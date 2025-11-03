Pedro recebe homenagem por marca no Flamengo: 'Continuar fazendo história'
Atacante se recupera de lesão no braço direito
- Matéria
- Mais Notícias
Pedro, atacante do Flamengo, foi homenageado no Ninho do Urubu no início da tarde desta segunda-feira (3). Com o braço direito imobilizado por conta de uma lesão, o camisa 9 recebeu uma camisa comemorativa pelos 300 jogos com a camisa rubro-negra.
Com convocação da Seleção, Flamengo terá desfalques em jogo decisivo do Brasileirão
Flamengo
Ancelotti explica convocação de jogadores de Flamengo e Palmeiras e destaca Vitor Roque
Seleção Brasileira
Flamengo atualiza situação de Pedro e demais lesionados: ‘Material já pronto’
Flamengo
- Agradecer a Deus por tudo o que passei no Flamengo. Cada fase que passei foi importante para minha vida profissional e pessoal. Desde que cheguei, em 2020, fui muito bem recebido pela torcida e jogadores. Todos que fizeram parte desse processo são importantes. Só tenho a agradecer por cada fase vivida aqui - iniciou Pedro.
- Espero poder continuar fazendo história, conquistando títulos, fazendo gols, é o que mais quero. Espero terminar esse ano com títulos. É uma alegria imensa viver tantos anos no clube que sempre amei e hoje vivenciar dentro de campo é muito gratificante - completou.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Como está a recuperação de Pedro, atacante do Flamengo
Apesar de a média para a recuperação desse tipo de lesão (fratura no antebraço direito) ser de quatro a oito semanas, a expectativa do DM é que Pedro se recupere em apenas quatro, por ser um atleta jovem. O atacante apresenta evolução e já sente menos dor.
Na quarta-feira (5), começará trabalho controlado no campo. Na semana seguinte, trocará a imobilização. Além disso, o clube já preparou um material de proteção para o artilheiro usar nas partidas, similar aos que são utilizados no rosto.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias