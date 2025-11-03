Pedro recebe homenagem por marca no Flamengo: 'Continuar fazendo história'

Pedro, atacante do Flamengo, foi homenageado no Ninho do Urubu no início da tarde desta segunda-feira (3). Com o braço direito imobilizado por conta de uma lesão, o camisa 9 recebeu uma camisa comemorativa pelos 300 jogos com a camisa rubro-negra.

- Agradecer a Deus por tudo o que passei no Flamengo. Cada fase que passei foi importante para minha vida profissional e pessoal. Desde que cheguei, em 2020, fui muito bem recebido pela torcida e jogadores. Todos que fizeram parte desse processo são importantes. Só tenho a agradecer por cada fase vivida aqui - iniciou Pedro.

Pedro, atacante do Flamengo, recebe homenagem no Ninho do Urubu (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- Espero poder continuar fazendo história, conquistando títulos, fazendo gols, é o que mais quero. Espero terminar esse ano com títulos. É uma alegria imensa viver tantos anos no clube que sempre amei e hoje vivenciar dentro de campo é muito gratificante - completou.

Como está a recuperação de Pedro, atacante do Flamengo

Apesar de a média para a recuperação desse tipo de lesão (fratura no antebraço direito) ser de quatro a oito semanas, a expectativa do DM é que Pedro se recupere em apenas quatro, por ser um atleta jovem. O atacante apresenta evolução e já sente menos dor.

Na quarta-feira (5), começará trabalho controlado no campo. Na semana seguinte, trocará a imobilização. Além disso, o clube já preparou um material de proteção para o artilheiro usar nas partidas, similar aos que são utilizados no rosto.

