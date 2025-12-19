O Flamengo iniciou na última quinta-feira (18) a preparação para a disputa do Campeonato Carioca. O clube será representado pela equipe sub-20 nas primeiras rodadas da competição, e os jovens se reapresentaram no CT Ninho do Urubu pela manhã. À noite, parte do o elenco profissional chegou ao Rio de Janeiro após o vice-campeonato da Copa Intercontinental em Doha, no Catar, e deu início às férias.

Ainda não foi definida uma data para o retorno da equipe principal às atividades. Desta forma, o time sub-20 irá representar o Rubro-Negro no início do estadual; a estreia do Mais Querido está marcada para o dia 14 de janeiro, contra o Bangu. As regras da competição permitem o uso de "time alternativo" somente até a terceira rodada.

O primeiro treinamento dos jovens da base foi em dois períodos, comandado pelo técnico Bruno Pivette. Parte dos jogadores que iniciam a disputa do Cariocão entraram em campo na última rodada do Brasileirão deste ano, no empate do Flamengo com o Mirassol por 3 a 3.

Diretor das categorias de base do clube, Alfredo Almeida se junta ao grupo nesta sexta-feira (19). Ele destacou a importância da experiência de jogar o estatual para os jovens da base.

— Essa experiência é extremamente importante para o desenvolvimento dos nossos jogadores. Disputar as primeiras rodadas de uma competição profissional como o Carioca permite que eles enfrentem novos desafios, ganhem maturidade e entendam melhor as exigências do alto nível. Nosso objetivo é fazer um bom trabalho, competir com responsabilidade e seguir formando atletas preparados para o futuro do Flamengo — afirmou o diretor do clube.

Equipe sub-20 do Flamengo ficou no empate com o Mirassol (Foto: Douglas Ribeiro/Agência F8/Gazeta Press)

