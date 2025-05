Flamengo renova contrato de joia com multa milionária por mais cinco anos

O Flamengo acertou, neste domingo (11), a renovação de contrato de um meia-atacante por mais cinco anos. A diretoria mantém a ideia de permanecer com um elenco forte para a Copa do Mundo de Clubes e realizar algumas contratações pontuais.

Destaque na base do Rubro-Negro, Joshua, de apenas 17 anos, renovou seu contrato por mais cinco anos. No antigo contrato, a multa do atleta era de R$ 429 milhões. O novo vínculo estará ativo assim que o meia completar 18 anos, no dia 26 de maio. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande.

Apesar da pouca idade, Joshua já realizou sua estreia no time profissional do Flamengo. O jovem, inclusive, estreou com gol contra o Botafogo-PB pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil e garantiu a vitória do Rubro-Negro.

Internamente, o atleta é tratado com muito carinho pelo departamento de futebol. Joshua é visto com potencial para se tornar uma grande venda no futuro, e até por isso teve seu contrato renovado por mais cinco anos.

Conheça Joshua, meia-atacante do Flamengo

Com mais de 100 gols nas categorias de base, Joshua atua com a camisa rubro-negra desde janeiro de 2018. Ele foi o responsável pela vitória do Flamengo em cima do Botafogo-PB por 1 a 0 pela Copa do Brasil. O jovem de 17 anos, que saiu do banco de reservas, marcou o gol do triunfo aos 39 minutos do segundo tempo.

Joshua celebra gol pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

No primeiro ano de Filipe Luís no Flamengo como treinador, na categoria sub-17, Joshua era o grande destaque da equipe. O camisa 10, inclusive, acertou a sua cobrança de pênalti na final da Copa Rio Sub-17 em São Januário. Após o título diante do Vasco, o Garoto do Ninho provocou o rival.

Após se destacar no sub-17, Joshua subiu para a categoria seguinte. O jovem chegou a disputar a última edição da Copinha, mas o título pelo sub-20 foi na Libertadores. Joshua fez parte da equipe que bateu o Palmeiras na decisão. Após empate no tempo normal (1 a 1), o Rubro-Negro ficou com a taça na disputa de pênaltis.