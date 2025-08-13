Flamengo 2x1 Botafogo com dois gols de Bruno Henrique

Em ambos os anos, o Flamengo estreou contra o rival alvinegro no Brasileirão com brilho de Bruno Henrique, autor de dois gols. Em 2025, o camisa 27 reviveu o protagonismo da campanha de 2019.

Seis gols contra um time verde no Brasileirão

Em 2019, a vítima foi o Goiás (6x1). Em 2025, o algoz foi o Cuiabá, que também levou seis. A história se repete com requintes de crueldade rubro-negra.

Poze do Rodo foi preso

Em uma coincidência que extrapola os gramados, o funkeiro Poze do Rodo — ícone da torcida — foi preso tanto em 2019 quanto em 2025. A notícia voltou a estampar as manchetes, mais uma vez durante a campanha do Mengão.

Final da Libertadores em Lima

Sim, Lima voltou a ser o palco da grande final. Em 2019, a capital peruana foi cenário do título dramático contra o River Plate. Agora, a Conmebol repetiu o destino, reacendendo memórias e expectativas.

Flamengo e LDU caem no mesmo grupo da Libertadores

Velhos conhecidos. A LDU, do Equador, novamente caiu no grupo do Flamengo, reacendendo a rivalidade andina.

Três times empatados no grupo com mesmo número de pontos

O equilíbrio se repetiu: Flamengo, LDU e outro adversário terminaram a fase de grupos embolados, igualzinho a 2019, exigindo critério de desempate.

Palmeiras com a melhor campanha da fase de grupos

Em 2019, o Palmeiras terminou a fase de grupos com a melhor campanha.

Flamengo x Inter nas oitavas da Libertadores

Mesmo confronto, mesmo roteiro. Em 2019 e agora em 2025, o Flamengo enfrenta o Internacional no mata-mata. E mais…

Ida no Maracanã e volta no Beira-Rio

A ordem dos jogos também é idêntica: a ida no Rio de Janeiro, a volta em Porto Alegre. Déjà vu completo.

River Plate no outro lado da chave

Se tudo der certo, o encontro final pode se repetir. O River Plate novamente avança pelo lado oposto da chave, rumo a um possível reencontro decisivo.

Flamengo líder do Brasileirão

O domínio nacional segue. Assim como em 2019, o rubro-negro lidera a Série A, com desempenho sólido e superior aos rivais.

Primeiro gol do Flamengo na Libertadores marcado por recém-contratado

Em ambas as edições, a estreia rubro-negra no torneio continental teve gol de reforço recém-chegado. Em 2019 foi Gabigol. Em 2025, um novo nome já chegou com faro de gol.

Camisa 21 catarinense vindo da Europa com passagem pelo Chelsea

Parece roteiro de filme: novamente um camisa 21 natural de Santa Catarina, com passagem pelo Chelsea, chega ao clube no meio do ano para reforçar o elenco. Em 2019, Filipe Luís. Em 2025, Jorginho.

CR7 e Portugal campeões da Nations League

No mundo do futebol europeu, a coincidência se manteve: Cristiano Ronaldo levantou mais uma taça da Nations League com Portugal, assim como em 2019.

Atlético-MG disputando a Sul-Americana

O Galo, que em 2019 estava na Sula, volta ao torneio em 2025. E o cenário nacional é semelhante, com o Flamengo dominando e o rival mineiro fora da Libertadores.

Corinthians campeão estadual

O Timão, mais uma vez, levou o título paulista no início da temporada, repetindo o feito de 2019.

Camisa 16 vindo do Atlético de Madrid e jogando pela esquerda

A lateral-esquerda ganhou reforço vindo da Espanha, mais uma vez vestindo a 16. Em 2019, Renê era a opção, mas o Flamengo trouxe Filipe Luís. Em 2025, a história se renova.

Flamengo termina o 1º turno do Brasileirão com mais de 40 pontos

O desempenho avassalador no primeiro turno se repetiu: mais de 40 pontos conquistados e a liderança isolada, embalando o time rumo ao segundo semestre decisivo.