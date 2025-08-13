Jornalistas apontam 19 semelhanças entre Flamengo de 2019 e 2025
Torcida vive "Déjà Vu Rubro-Negro"
Se você é torcedor do Flamengo e anda tendo uma estranha sensação de já ter visto esse filme antes, você não está sozinho. O time de 2025 parece estar revivendo, passo a passo, os acontecimentos mágicos de 2019 – ano histórico em que o clube conquistou a América e o Brasil sob o comando de Jorge Jesus. Durante a live do Lance!, os jornalistas elencaram 19 semelhanças entre os dois anos.
A temporada atual tem revelado paralelos impressionantes com aquele ano épico. De confrontos e resultados até movimentos no mercado da bola e competições internacionais, tudo parece ter voltado no tempo.
🔴Confira abaixo 19 semelhanças entre o Flamengo de 2019 e o de 2025:
- Flamengo 2x1 Botafogo com dois gols de Bruno Henrique
Em ambos os anos, o Flamengo estreou contra o rival alvinegro no Brasileirão com brilho de Bruno Henrique, autor de dois gols. Em 2025, o camisa 27 reviveu o protagonismo da campanha de 2019.
- Seis gols contra um time verde no Brasileirão
Em 2019, a vítima foi o Goiás (6x1). Em 2025, o algoz foi o Cuiabá, que também levou seis. A história se repete com requintes de crueldade rubro-negra.
- Poze do Rodo foi preso
Em uma coincidência que extrapola os gramados, o funkeiro Poze do Rodo — ícone da torcida — foi preso tanto em 2019 quanto em 2025. A notícia voltou a estampar as manchetes, mais uma vez durante a campanha do Mengão.
- Final da Libertadores em Lima
Sim, Lima voltou a ser o palco da grande final. Em 2019, a capital peruana foi cenário do título dramático contra o River Plate. Agora, a Conmebol repetiu o destino, reacendendo memórias e expectativas.
- Flamengo e LDU caem no mesmo grupo da Libertadores
Velhos conhecidos. A LDU, do Equador, novamente caiu no grupo do Flamengo, reacendendo a rivalidade andina.
- Três times empatados no grupo com mesmo número de pontos
O equilíbrio se repetiu: Flamengo, LDU e outro adversário terminaram a fase de grupos embolados, igualzinho a 2019, exigindo critério de desempate.
- Palmeiras com a melhor campanha da fase de grupos
Em 2019, o Palmeiras terminou a fase de grupos com a melhor campanha.
- Flamengo x Inter nas oitavas da Libertadores
Mesmo confronto, mesmo roteiro. Em 2019 e agora em 2025, o Flamengo enfrenta o Internacional no mata-mata. E mais…
- Ida no Maracanã e volta no Beira-Rio
A ordem dos jogos também é idêntica: a ida no Rio de Janeiro, a volta em Porto Alegre. Déjà vu completo.
- River Plate no outro lado da chave
Se tudo der certo, o encontro final pode se repetir. O River Plate novamente avança pelo lado oposto da chave, rumo a um possível reencontro decisivo.
- Flamengo líder do Brasileirão
O domínio nacional segue. Assim como em 2019, o rubro-negro lidera a Série A, com desempenho sólido e superior aos rivais.
- Primeiro gol do Flamengo na Libertadores marcado por recém-contratado
Em ambas as edições, a estreia rubro-negra no torneio continental teve gol de reforço recém-chegado. Em 2019 foi Gabigol. Em 2025, um novo nome já chegou com faro de gol.
- Camisa 21 catarinense vindo da Europa com passagem pelo Chelsea
Parece roteiro de filme: novamente um camisa 21 natural de Santa Catarina, com passagem pelo Chelsea, chega ao clube no meio do ano para reforçar o elenco. Em 2019, Filipe Luís. Em 2025, Jorginho.
- CR7 e Portugal campeões da Nations League
No mundo do futebol europeu, a coincidência se manteve: Cristiano Ronaldo levantou mais uma taça da Nations League com Portugal, assim como em 2019.
- Atlético-MG disputando a Sul-Americana
O Galo, que em 2019 estava na Sula, volta ao torneio em 2025. E o cenário nacional é semelhante, com o Flamengo dominando e o rival mineiro fora da Libertadores.
- Corinthians campeão estadual
O Timão, mais uma vez, levou o título paulista no início da temporada, repetindo o feito de 2019.
- Camisa 16 vindo do Atlético de Madrid e jogando pela esquerda
A lateral-esquerda ganhou reforço vindo da Espanha, mais uma vez vestindo a 16. Em 2019, Renê era a opção, mas o Flamengo trouxe Filipe Luís. Em 2025, a história se renova.
- Flamengo termina o 1º turno do Brasileirão com mais de 40 pontos
O desempenho avassalador no primeiro turno se repetiu: mais de 40 pontos conquistados e a liderança isolada, embalando o time rumo ao segundo semestre decisivo.
- Gol de Arrascaeta no Castelão contra o Ceará, em agosto
Até o gol se repetiu. Em pleno mês de agosto, Arrascaeta balançou as redes no Castelão contra o Ceará — exatamente como em 2019.
