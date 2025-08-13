menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Jornalistas apontam 19 semelhanças entre Flamengo de 2019 e 2025

Torcida vive "Déjà Vu Rubro-Negro"

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/08/2025
15:14
  • Matéria
  • Mais Notícias

Se você é torcedor do Flamengo e anda tendo uma estranha sensação de já ter visto esse filme antes, você não está sozinho. O time de 2025 parece estar revivendo, passo a passo, os acontecimentos mágicos de 2019 – ano histórico em que o clube conquistou a América e o Brasil sob o comando de Jorge Jesus. Durante a live do Lance!, os jornalistas elencaram 19 semelhanças entre os dois anos.

A temporada atual tem revelado paralelos impressionantes com aquele ano épico. De confrontos e resultados até movimentos no mercado da bola e competições internacionais, tudo parece ter voltado no tempo.

🔴Confira abaixo 19 semelhanças entre o Flamengo de 2019 e o de 2025:

  1. Flamengo 2x1 Botafogo com dois gols de Bruno Henrique
    Em ambos os anos, o Flamengo estreou contra o rival alvinegro no Brasileirão com brilho de Bruno Henrique, autor de dois gols. Em 2025, o camisa 27 reviveu o protagonismo da campanha de 2019.
  2. Seis gols contra um time verde no Brasileirão
    Em 2019, a vítima foi o Goiás (6x1). Em 2025, o algoz foi o Cuiabá, que também levou seis. A história se repete com requintes de crueldade rubro-negra.
  3. Poze do Rodo foi preso
    Em uma coincidência que extrapola os gramados, o funkeiro Poze do Rodo — ícone da torcida — foi preso tanto em 2019 quanto em 2025. A notícia voltou a estampar as manchetes, mais uma vez durante a campanha do Mengão.
  4. Final da Libertadores em Lima
    Sim, Lima voltou a ser o palco da grande final. Em 2019, a capital peruana foi cenário do título dramático contra o River Plate. Agora, a Conmebol repetiu o destino, reacendendo memórias e expectativas.
  5. Flamengo e LDU caem no mesmo grupo da Libertadores
    Velhos conhecidos. A LDU, do Equador, novamente caiu no grupo do Flamengo, reacendendo a rivalidade andina.
  6. Três times empatados no grupo com mesmo número de pontos
    O equilíbrio se repetiu: Flamengo, LDU e outro adversário terminaram a fase de grupos embolados, igualzinho a 2019, exigindo critério de desempate.
  7. Palmeiras com a melhor campanha da fase de grupos
    Em 2019, o Palmeiras terminou a fase de grupos com a melhor campanha.
  8. Flamengo x Inter nas oitavas da Libertadores
    Mesmo confronto, mesmo roteiro. Em 2019 e agora em 2025, o Flamengo enfrenta o Internacional no mata-mata. E mais…
  9. Ida no Maracanã e volta no Beira-Rio
    A ordem dos jogos também é idêntica: a ida no Rio de Janeiro, a volta em Porto Alegre. Déjà vu completo.
  10. River Plate no outro lado da chave
    Se tudo der certo, o encontro final pode se repetir. O River Plate novamente avança pelo lado oposto da chave, rumo a um possível reencontro decisivo.
  11. Flamengo líder do Brasileirão
    O domínio nacional segue. Assim como em 2019, o rubro-negro lidera a Série A, com desempenho sólido e superior aos rivais.
  12. Primeiro gol do Flamengo na Libertadores marcado por recém-contratado
    Em ambas as edições, a estreia rubro-negra no torneio continental teve gol de reforço recém-chegado. Em 2019 foi Gabigol. Em 2025, um novo nome já chegou com faro de gol.
  13. Camisa 21 catarinense vindo da Europa com passagem pelo Chelsea
    Parece roteiro de filme: novamente um camisa 21 natural de Santa Catarina, com passagem pelo Chelsea, chega ao clube no meio do ano para reforçar o elenco. Em 2019, Filipe Luís. Em 2025, Jorginho.
  14. CR7 e Portugal campeões da Nations League
    No mundo do futebol europeu, a coincidência se manteve: Cristiano Ronaldo levantou mais uma taça da Nations League com Portugal, assim como em 2019.
  15. Atlético-MG disputando a Sul-Americana
    O Galo, que em 2019 estava na Sula, volta ao torneio em 2025. E o cenário nacional é semelhante, com o Flamengo dominando e o rival mineiro fora da Libertadores.
  16. Corinthians campeão estadual
    O Timão, mais uma vez, levou o título paulista no início da temporada, repetindo o feito de 2019.
  17. Camisa 16 vindo do Atlético de Madrid e jogando pela esquerda
    A lateral-esquerda ganhou reforço vindo da Espanha, mais uma vez vestindo a 16. Em 2019, Renê era a opção, mas o Flamengo trouxe Filipe Luís. Em 2025, a história se renova.
  18. Flamengo termina o 1º turno do Brasileirão com mais de 40 pontos
    O desempenho avassalador no primeiro turno se repetiu: mais de 40 pontos conquistados e a liderança isolada, embalando o time rumo ao segundo semestre decisivo.
  19. Gol de Arrascaeta no Castelão contra o Ceará, em agosto
    Até o gol se repetiu. Em pleno mês de agosto, Arrascaeta balançou as redes no Castelão contra o Ceará — exatamente como em 2019.

Filipe Luís, técnico do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Filipe Luís esteve em ambos os elencos do Flamengo, atuando em diferentes funções (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

