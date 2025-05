Garoto do Ninho decide, e Flamengo estreia com vitória na Copa do Brasil

O Flamengo venceu o Botafogo-PB por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (1), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. No Estádio Castelão, em São Luís (MA), o gol da equipe rubro-negra, atual campeã da competição, saiu aos 39 minutos do segundo tempo, com Joshua, de 17 anos, que fez a sua estreia no profissional. Ele é uma das promessas das divisões de base do clube carioca.

As equipes voltam a se enfrentar no dia 21 de maio, no Maracanã, às 21h30. Um empate classifica o Flamengo para a próxima fase.

Como foi o jogo

O primeiro tempo contou com um amplo domínio do Flamengo, diante de um Botafogo-PB que se fechou no campo de defesa. Apesar de criar boas oportunidades de ataque, o Rubro-Negro não teve efetividade. Os pontas principalmente, que não tiveram êxito nas finalizações. Michael, por exemplo, teve duas grandes oportunidades. Uma delas, aos 35 minutos, após grande jogada individual de Bruno Henrique. O atacante, sem goleiro, chutou para fora.

Michael durante o primeiro tempo na partida contra o Botafogo-PB (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O cenário da partida seguiu o mesmo para o segundo tempo, com o Flamengo criando oportunidades, mas deixando a desejar na frente do goleiro. Diante da dificuldade para balançar a rede, o técnico Filipe Luís colocou Gerson, Juninho, Matheus Gonçalves, Cebolinha e Joshua na partida. Com os medalhões em campo, foi Joshua, Garoto do Ninho, que marcou o gol da vitória aos 39 minutos.

Joshua celebra gol pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O quem por aí para Flamengo e Botafogo-PB

A próxima partida do Flamengo será pela Série A do Brasileirão. A equipe rubro-negra vai até Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro no domingo. No mesmo dia, mas pela Série C, o Botafogo-PB visita o Guarani.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-PB X FLAMENGO

JOGO DE IDA DA 3ª FASE - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quinta-feira, 1 de maio de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA)

🥅 Gols: Joshua, 39'/2° (0-1)

🟨 Cartões amarelos: Marcelo Augusto (BPB); Allan (FLA)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO-PB (Técnico: Antônio Carlos Zago)

Michael Fracaro, Erick, Reniê, Marcelo Augusto e Evandro; Gama, JP Iseppe (Igor Maduro), Gabriel Honório (Silvinho); Guilherme Santos (Camilo), Rodrigo Alves e Henrique Dourado (Denilson).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Matheus Cunha; Varela, João Victor, Danilo e Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araújo (Gerson) e Luiz Araújo (Matheus Gonçalves); Michael (Juninho), Plata (Joshua) e Bruno Henrique (Cebolinha).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: João Vitor Gobi (SP);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

