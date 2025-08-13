Em cerimônia realizada nesta quarta-feira (13), o Flamengo anunciou um acordo inédito com a BYD, empresa global de tecnologia e automobilismo, e se torna o primeiro clube do Brasil a ter um ônibus 100% elétrico para utilizar em operações esportivas de diversas modalidades. O clube anunciou o contrato com a marca chinesa em cerimônia na sede náutica de remo do clube. O negócio que atenderá mais de 1.100 atletas do rubro-negro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Modalidades como basquete, ginástica artística, judô, nado artístico, natação, polo aquático e futebol feminino utilizarão o novo veículo do Flamengo. O modelo escolhido para transportar as delegações é o BYD D9F. O modelo, lançado em 2020, é movido com emissão zero de carbono e autonomia de até 250 km.

Em termos de economia de emissão de CO2, o ônibus evita a emissão de 182 toneladas de gás carbônico ao longo de um ano, impacto ambiental equivalente ao plantio de mais de 1274 árvores. A carroceria de 13 metros de comprimento tem motores integrados nas rodas do eixo traseiro e contam com módulo eletrônico de controle de tração.

continua após a publicidade

Além disso, o BYD D9F conta com uma suspensão pneumática dianteira e traseira, freios a disco com ABS e sistema regenerativo, que aumentam a autonomia do veículo. Segundo o diretor de Esportes Olímpicos do Flamengo, Marcus Vinicius Freire, a chegada do ônibus se torna um diferencial para o clube para gerenciar as operações das dez modalidades olímpicas.

- Nossos atletas merecem esse tipo de serviço, que junto a uma fabricante preocupada com energia limpa, ajuda nas reduções de tempos de trajeto, de recursos, e também de poluição pelo Rio de Janeiro e Brasil - destacou o executivo.

continua após a publicidade

O diretor de veículos comerciais e da divisão solar da BYD Brasil, Marcello Schneider, vê a parceria com o Flamengo uma oportunidade de crescer a atuação de setores de sustentabilidade no país, principalmente no setor esportivo.

- Essa parceria com o Flamengo simboliza muito mais do que a entrega de um ônibus elétrico: é a união da inovação da BYD com a força rubro-negra para crescermos juntos em sustentabilidade. Ao levar tecnologia de ponta BYD para o dia a dia de atletas de alto rendimento, mostramos que é possível oferecer conforto, segurança e eficiência sem abrir mão do compromisso com o meio ambiente. Esperamos que essa iniciativa inspire outras instituições e, assim, construímos um futuro mais limpo - explica Schneider.

O local escolhido para ser a "casa" do novo ônibus será o Maracanãzinho, ginásio olímpico no complexo do Maracanã, onde a equipe de vôlei atua, por exemplo, e que terá uma estação de recarga exclusiva para o novo ônibus ser carregador após o transporte dos atletas.