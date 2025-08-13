Flamengo pode faturar quantia milionária com possível venda de Rodrigo Muniz
Rubro-negro manteve 25% do passe quando vendeu o atleta ao Fulham
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo pode lucrar alto com uma possível transferência do atacante Rodrigo Muniz, revelado pelo clube em 2021. A Atalanta, da Itália, apresentou uma proposta de 34,5 milhões de libras (cerca de R$ 251 milhões) ao Fulham, atual clube do jogador, segundo informações da Sky Sports e do jornalista Gianluca Di Marzio.
Relacionadas
- Flamengo
Jorginho, do Flamengo, detalha expectativa por estreia na Libertadores
Flamengo13/08/2025
- Lance! Biz
Flamengo x Internacional fazem o duelo mais caro das oitavas da Libertadores
Lance! Biz13/08/2025
- Fora de Campo
Flamengo x Internacional: torcedores relembram atuação ‘absurda’ de Filipe Luís
Fora de Campo13/08/2025
➡️ Flamengo x Internacional fazem o duelo mais caro das oitavas da Libertadores
A oferta prevê 30 milhões de libras fixos além de bônus de até 4,5 milhões. Caso a negociação seja concretizada, o Rubro-Negro poderá embolsar cerca de R$ 61 milhões, graças aos 25% dos direitos econômicos do atleta que o clube manteve na negociação, além dos 3% previstos pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, que beneficia clubes formadores em transferências internacionais.
Somando os dois percentuais, o Flamengo tem direito a 28% do valor total da venda. Isso representa 8,4 milhões de libras, aproximadamente R$ 61 milhões na cotação atual.
Rodrigo Muniz, de 24 anos, surgiu no time profissional do Flamengo em 2021. Com boas atuações e poder de finalização, disputou 32 partidas, marcou 10 gols e deu uma assistência antes de ser negociado com o Fulham, da Inglaterra.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Após um empréstimo ao Middlesbrough na temporada 2022/23, Muniz retornou ao Fulham e se firmou como uma das principais peças ofensivas da equipe. Desde então, soma 26 gols e três assistências com a camisa do clube londrino.
O atacante tem contrato com o Fulham até o fim da próxima temporada, mas o clube possui uma cláusula que permite a renovação automática por mais um ano. Enquanto isso, a Atalanta busca um centroavante para substituir Mateo Reteguei, que foi vendido ao Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, por 68,25 milhões de euros aproximadamente (R$ 431 milhões)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias