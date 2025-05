PC Oliveira coloca ponto final em polêmicas de Flamengo x Bahia

O Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0, no último sábado (10), no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da vitória rubro-negra, parte da torcida do clube carioca realizou críticas a arbitragem de Anderson Daronco gerou críticas nas redes sociais. Após o apito final, o especialista Paulo César de Oliveira analisou os lances polêmicos do confronto.

Durante participação no programa "Troca de Passes", dos canais Sportv, o ex-árbitro concordou com as marcações de Daronco na partida. PC analisou três lances capitais da partida: expulsão do meia Gerson, um possível pênalti para o Flamengo e a cobrança de um cartão vermelho para Santiago Mingo, do Bahia.

Anderson Daronco foi criticado por atuação em Flamengo x Bahia (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Expulsão de Gerson

O camisa 8 do Flamengo foi expulso aos 41 minutos do segundo tempo. Na ocasião, o volante teve uma entrada forte, acima do tornozelo, em Erick Pulgar. Anderson Daronco aplicou o cartão vermelho após uma revisão no VAR.

"O Daronco mudou a cor do cartão após o auxílio do VAR e na minha visão a mudança foi bem aplicada. Este é o tipo de jogada que o árbitro precisa avaliar a forma, a força e o local atingido. Foi uma entrada com a sola da chuteira e atingiu muito acima da linha do tornozelo. O primeiro contato é na canela. Foi uma entrada sim, de jogo grave".

Possível pênalti para o Flamengo

Poucos minutos depois da expulsão de Gerson, Daronco foi chamado novamente a cabine do VAR para rever um possível pênalti para o Rubro-negro. O árbitro analisou um toque de mão do jogador Santiago Mingo na pequena área. O julgamento final foi de não pênalti.

"A bola realmente toca na mão do Santiago Mingo, mas ele está caído no chão e tem o Cebolinha que cai em cima dele. A mão dele é muito mais de reflexo da ação do jogador do Flamengo, que estava em cima dele. Não foi uma mão deliberada, mas sim de reflexo. E ainda se protegendo. Pra mim foi um toque acidental. A decisão do Daronco foi correta".

Entrada de Domingo em Wesley

Por fim, a última reclamação da partida foi uma possível expulsão de Santiago Mingo. Alguns torcedores do Flamengo compararam a entrada do zagueiro em Wesley com a de Gerson em Erick Pulgar, que gerou o cartão vermelho. Contudo, Anderson Daronco e PC Oliveira descordaram e concordaram com a aplicação do amarelo.

"Foi um lance que muito comparado com a expulsão do Gerson, mas para mim tem muita diferença. O Santiago Mingo chega atrasado e pesa no pé do Wesley. Não foi uma entrada por cima. Foi uma ação temerária, para cartão amarelo. Não teve força excessiva".