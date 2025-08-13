Flamengo rompe com patrocinadora máster e caminha para maior contrato do Brasil

O Flamengo informou nesta quarta-feira (13) que encerrou o acordo com a patrocinadora máster, a Pixbet. As partes se separam após quatro anos de parceria. A casa de apostas se tornou a dona da parte mais nobre do manto rubro-negro em janeiro de 2024. Agora, o Fla tem caminho livre para fechar com a Superbet. A tendência é que o novo contrato seja o maior do Brasil.

A insatisfação do clube com o patrocinador anterior vinha desde o Mundial de Clubes. A empresa não conseguiu honrar com compromissos financeiros referentes ao primeiro semestre. Além disso, a casa de apostas informou que também não pagaria os vencimentos seguintes. O encerramento do contrato significa o fim da Flabet, que também aparecia no uniforme.

Com isso, o caminho fica aberto para o Rubro-Negro firmar um contrato de patrocínio máster que se tornaria o maior do país. Os valores ainda não são confirmados, mas a nova casa deve superar os R$ 200 milhões em aportes anuais, durante três anos. O nome mais cotado é o da Superbet, que também patrocina o São Paulo e o rival Fluminense.

Nota oficial do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que hoje, após quatro anos de uma parceria de sucesso, encerrou de comum acordo e de forma amigável o contrato de patrocínio com a empresa Pixbet. A parceria englobava também o contrato de licenciamento da marca Flabet. O contrato com a Pixbet foi o maior acordo de patrocínio de clubes já realizado no Brasil. Juntos conquistamos diversos campeonatos: Libertadores 2022, Copa do Brasil 2022 e 2024, Campeonato Carioca 2024 e 2025 e Supercopa do Brasil 2025. O Clube agradece a parceria, com votos de sucesso para a Pixbet."

