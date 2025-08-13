No Maracanã, o Flamengo recebe o Internacional pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, em confronto que remete o torcedor rubro-negro a um jogo incrível da campanha do bicampeonato. Naquele 21 de agosto de 2019, atuando como lateral, Filipe Luís foi um dos destaques da partida. Internautas relembraram o fato as vésperas do confronto;

Relembre como foi o duelo entre Flamengo e Inter em 2019

Rubro-negros e colorados voltam a se cruzar na Libertadores. Em 2019, o Rubro-Negro também começou o confronto jogando no Maracanã. Com uma grande atuação do Flamengo para 66.366 torcedores no Maracanã, a equipe de Jorge Jesus venceu o Internacional por 2 a 0, com dois gols de Bruno Henrique.

Por conta do volume ofensivo do Rubro-Negro, que terminou a partida com 70% de posse de bola, o Flamengo poderia ter ido para o segundo jogo com uma vantagem ainda maior no placar.

O fato curioso dessa partida foi a escalação de Gabigol. Afinal, o atacante ficou fora da lista de relacionados divulgada na véspera do confronto. O camisa 9, na época, deu a assistência para o segundo gol de Bruno Henrique.

Posteriormente, em Porto Alegre, o Flamengo empatou por 1 a 1 e carimbou a vaga para a semifinal, quando eliminou o Grêmio. Na decisão, em Lima, no Peru, venceu o River Plate por 2 a 1.

