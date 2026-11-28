No momento em que Palmeiras e Estudiantes entraram em campo neste sábado (28), no Uruguai, para a disputa da final da Libertadores, o Flamengo publicou um vídeo nas redes sociais com uma provocação ao rival paulista. A postagem destacou o volante Erick Pulgar e foi acompanhada da legenda: "Desfrutem do nosso pitbull em campo!".

A expressão "desfrutem" ganhou repercussão no futebol brasileiro após o técnico Abel Ferreira pedir que a torcida palmeirense aproveitasse o momento do clube, em setembro de 2026. Desde então, a palavra passou a ser utilizada pelo Flamengo como provocação ao rival.

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Desfrutem do nosso pitbull em campo! 😮‍💨😅 https://t.co/NI7jBR9WRH — Flamengo (@Flamengo) November 28, 2026

A rivalidade ganhou um novo capítulo na semana passada, quando o Rubro-Negro empatou com o Palmeiras e confirmou a conquista antecipada do Campeonato Brasileiro, impedindo que a equipe paulista ficasse com o título. Depois da partida, jogadores e torcedores flamenguistas passaram a utilizar a expressão em provocações ao adversário. O próprio clube também entrou na brincadeira e colocou camisas com a palavra à venda.

Camisa comemorativa do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

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Vídeo do Flamengo destaca Pulgar

Na publicação deste sábado, o Flamengo reuniu diferentes lances de Erick Pulgar em campo. Um dos trechos mostra o volante em um atrito com Raphael Veiga, do Palmeiras, durante a final da Libertadores de 2025, quando as equipes se enfrentaram e o time carioca conquistou o título.

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O vídeo também apresenta entradas do chileno em outros adversários e jogadas de habilidade do meio-campista.

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